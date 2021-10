A SulAmérica concluiu mais uma atualização da sua oferta de seguros de Vida individual. Alinhada ao compromisso de entregar produtos cada vez mais completos dentro do conceito de Saúde Integral, os produtos Vida Individual e Vida Mulher, contam, a partir desta semana, com maior proteção para a cobertura Doenças Graves e com duas novas coberturas: Acessibilidade Física e Aquisição de Jazigo. A novidade também amplia o leque de soluções oferecidas pelos corretores de seguros, parceiros fundamentais da seguradora.

Os clientes que optarem pela nova cobertura Doenças Graves passarão a ter 30 opções de patologias e poderão escolher 24 delas de forma personalizada. Além da vantagem de ter a cobertura mais completa do mercado, o capital segurado também foi ampliado de R$ 400 mil para R$ 1 milhão. A proteção também conta com outro diferencial competitivo: o cancelamento da cobertura somente quando o segurado atingir 85 anos, enquanto a média praticada no mercado é aos 70 anos de idade.

Mais uma novidade é a cobertura Acessibilidade Física, que garante ao segurado pagamento de indenização em caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente para ser utilizada nas despesas com adaptação da residência ou do veículo. Além disso, os produtos passaram a contar também com a opção de cobertura Aquisição de Jazigo, que consiste em indenização para a pessoa que arcou com custos da aquisição de jazigo ou carneiro para o segurado titular do seguro em cemitério público ou privado, limitado ao valor contratado.

“A ampliação e oferta de mais opções de proteção às pessoas vêm reforçar o cuidado da SulAmérica com a Saúde Integral dos nossos beneficiários, buscando o equilíbrio e bem-estar entre as saúdes física, financeira e emocional. A companhia apresenta produtos e serviços que vão sempre ao encontro do momento de vida das pessoas. Também amplia o portfólio para os corretores de seguros oferecerem Saúde Integral aos seus clientes”, finaliza Victor Bernardes, diretor de Vida e Previdência da seguradora.

N.F.

Revista Apólice