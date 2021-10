O Grupo SulAmérica assumiu nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, por meio da controladora Paraná Clínicas, a carteira de clientes da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa (PR), adicionando aproximadamente 25 mil vidas à base de beneficiários da Paraná Clínicas. A operação, anunciada em março de 2021, foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

“A seguradora\ vem investindo em uma forte expansão por todo o país e a conclusão desta transação com a Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa reforça ainda mais nossa presença no Sul do Brasil, mercado com importante potencial de crescimento”, afirma Raquel Giglio, vice-presidente de Saúde e Odonto da companhia. “Somos referência em planos empresariais no Paraná pela velocidade com que conseguimos nos adaptar aos novos momentos e estamos sempre atentos à movimentação de mercado”, aponta Juliano Tomazela, diretor de Pricing, Estratégia e Produtos de Saúde e Odonto da empresa.

“Os planos empresariais no Brasil estão em expansão. Somente nos últimos 12 meses, o crescimento foi de 4%. Isso demonstra que a Paraná Clínicas, com mais de 90 mil vidas em sua carteira, junto com o grupo SulAmérica, estão no caminho certo. Estamos acompanhando a evolução do mercado ao alinharmos essas estratégias, para que assim, possamos continuar a crescer e oferecer uma gestão de planos de saúde de forma verticalizada, moderna e principalmente humanizada”, ressaltou o diretor da Paraná Clínicas, Dr. Carlos Mortean.

A Paraná Clínicas, quinta maior operadora de planos de saúde do Paraná, foi comprada pela SulAmérica em setembro de 2020. Fazem parte do modelo de negócio da operadora centros clínicos e um hospital-dia. Em fevereiro de 2021, passou a atender em sua rede própria os segurados SulAmérica em Curitiba e Região Metropolitana e anunciou, ainda, o lançamento de um novo Centro Integrado de Medicina (CIM) em São José dos Pinhais (PR). Com a aquisição da carteira da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa, passará a gerenciar mais de 100 mil beneficiários em todo o Estado.

N.F.

Revista Apólice