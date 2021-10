A SudaSeg agora faz parte do quadro de associadas do SindSeg PR/MS (Sindicato das Seguradoras do Paraná e Mato Grosso do Sul). “A filiação vem em um momento marcante na história da companhia que está expandindo sua operação pelo País e, recentemente, foi autorizada pela Susep a atuar em mais quatro regiões”, destaca o CEO da empresa, Luciano Fracaro.

David Novloski, diretor comercial da companhia, considera a adesão ao Sindicato “mais do que uma conquista, um passo importante para a companhia, que trabalha focada no desenvolvimento do mercado de seguros brasileiro”.

O presidente da entidade, Altevir Dias do Prado, deu as boas-vindas à nova associada. “Estamos bastante lisonjeados e contentes com a filiação da SudaSeg nesse momento em que é preciso somar forças e agregar valor ao mercado. Seja bem-vinda! A companhia tem muito a colaborar com a instituição na medida em que possui uma característica muito peculiar em sua operação. A maneira com que comercializa o seguro de benefícios contribuiu muito para o fortalecimento da cultura da proteção no País”, enfatiza.

A SudaSeg Seguradora de Danos e Pessoas faz parte do Grupo Suda, que há mais de 30 anos opera no ramo de vida individual, em grupo e empresarial.

N.F.

Revista Apólice