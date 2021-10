A Sorriden expandiu seu catálogo de programas de prevenção e lança o Plano Essencial Gold, de contratação empresarial com mensalidade de R$ R$36,90 por pessoa. O programa garante limpeza, aplicação de flúor e raspagem a cada 6 meses e atendimento de urgência e emergência 24 horas em clínicas credenciada, dá acesso à plataforma de telemedicina do Hospital Albert Einsten (Einsten Conecta), seguros de vida e auxílio funeral da Porto Seguro e Assistência Carro, Moto e Residência com a Tempo Assist. O produto pode ser comercializado para pessoas jurídicas com a partir de 3 vidas.

José Luiz MÉA, diretor executivo Geral da empresa, explica que a expansão do catálogo de programas é uma das estratégias para colocar a marca entre as principais operadoras focadas no cuidado odontológico no país. “Queremos crescer com o mesmo princípio das outras marcas do Grupo Salus: oferecendo acesso a serviços de qualidade a preços diferenciados”.

Os beneficiários ainda poderão usufruir ainda do Mais Sorrisos Benefícios, um marketplace com acesso a descontos em medicamentos, exames, análises clínica e imagens em laboratórios, óticas, cursos e muito mais.

O executivo explica que a busca por parcerias é uma forma de incentivo para as empresas, que tendem a escolher serviços atrelados a benefícios diferenciados. “Sabemos que, mais do que nunca, as instituições buscam agregar valor aos colaboradores e oferecer mais serviços sem que tenham aumento de custos. Esse é exatamente o diferencial da Sorriden”.

Revista Apólice