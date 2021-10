A Simetria Brasil, plataforma que comercializa planos de saúde e odontológicos em Minas Gerais, lançou no início do mês uma campanha visando à valorização das parcerias comerciais e a relação com os clientes.

O carro-chefe da ação é a hastag #somostodossimetria que acompanha as peças publicitárias. As mensagens são veiculadas em postagens nas redes sociais, busdoor (adesivo colado na parte externa do vidro traseiro de ônibus) e em painéis digitais instalados em prédios comerciais. O vídeo da campanha pode ser acessado no canal da companhia no YouTube.

“A intenção é valorizar as pessoas e suas identidades únicas, seus sonhos, conquistas e a capacidade de se reinventar, buscando sempre o equilíbrio nos diversos momentos da vida”, explica o diretor de Operações, Recursos Humanos, Comercial e Marketing, Leonardo Ferreira Falcão. “Queremos demonstrar ainda que a empresa, mesmo com pandemia e a necessidade do distanciamento social, esteve e está presente e preparada para atender a todos, parceiros e clientes, em qualquer tempo e lugar”, acrescenta.

Mês do corretor

Lançada no mês do corretor de seguros, a campanha traz benefícios para os parceiros de negócios. A empresa disponibilizou novidades em seu sistema digital. “Estamos liberando o cotador multicálculo para os parceiros externos, além de peças publicitárias personalizadas para que eles possam se comunicar assertivamente com os clientes e aumentar a prospecção”, salienta o executivo.

“A ideia da Simetria é fortalecer a relação ganha-ganha que sempre foi a base dos nossos negócios. Temos a certeza de que o investimento em tecnologia e ações de marketing manterá o nosso crescimento sustentável e nos trará ainda mais oportunidades no mercado”, finaliza o executivo.

