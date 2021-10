Há mais de 10 anos na Seguros Sura, Ricardo Vaz, até então diretor comercial de Canais, assume o cargo de diretor Regional da companhia no estado de São Paulo.

Com a nova posição, o executivo dará continuidade ao trabalho de apoio e capacitação dos corretores parceiros da seguradora, além de acompanhar a evolução do desenvolvimento dos negócios no estado.

“Retorno para Regional de vendas revigorado, com uma visão ampliada de negócios, sabendo que temos um grande desafio pela frente e que juntos vamos expandir nossa atuação, planejar estratégias de vendas com os parceiros da Sura e estreitar nosso relacionamento com o mercado diversificando ainda mais nossas soluções com os clientes”, diz Vaz.

Formado em Propaganda e Marketing pela Anhembi Morumbi, com MBA em Gestão de empresas na ESPM, o executivo atua na área comercial há mais de 26 anos e trabalhou em empresas como Itaú Seguros, Unibanco AIG e SulAmérica.

N.F.

Revista Apólice