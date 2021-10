A Liberty Seguros anunciou uma nova campanha de incentivo para corretores com foco no segmento residencial, a Residência Premiada. Criado para fomentar o crescimento dos parceiros junto à companhia, o projeto premiará os participantes que se destacarem nas vendas de seguro para residências com bonificações em dinheiro em cartões de crédito e com 32 televisões de 50 polegadas. A ação faz parte do Cresça com a Liberty, programa que incentiva o desenvolvimento dos corretores para que ampliem seus negócios e cresçam junto à companhia.

Seguindo o mesmo modelo da última campanha de residência, a Venda Turbinada, que beneficiou mais de 1323 corretores com mais de R$ 170.000,00 em prêmios, a iniciativa será dividida em duas frentes: a de “Vendeu, Ganhou”, em que os parceiros acumulam pontos por cada venda realizada; e uma premiação de acordo com o ranking regional. Os produtos participantes da campanha serão o Liberty Residência e Liberty Affinity Residencial. Para serem válidas, as novas apólices ou renovações congêneres precisam ter um valor mínimo de R$ 250,00.

“Vendeu, Ganhou”

Na etapa “Vendeu, Ganhou” da ação, os prêmios serão disponibilizados em cartões de crédito para serem utilizados em compras, e os valores variam de acordo com a quantidade de pontos acumulados por contrato fechado. Cada apólice emitida será validada a partir do CPF do operador valerá 30 pontos, sem limite de pontuação, ou seja, quanto mais os corretores venderem, mais podem converter em compras no cartão.

Especialmente durante o mês de outubro, o valor de cada apólice emitida valerá 40 pontos, e nos meses de novembro e dezembro cada apólice emitida valerá 30 pontos, serão válidas apólices emitidas pelos corretores ou funcionários de corretoras até o dia 15 de Janeiro de 2022.

Ranking Regional

Já na mecânica de ranking regional, a seguradora premiará 32 corretores com televisões de 50 polegadas. Cada emissão de apólice no valor mínimo de R$ 250,00 valerá 30 pontos e, aquelas feitas com cross sell irão valer 30 pontos adicionais em vendas de seguro residência em uma apólice vigente de auto ou vida.

Além disso, durante o mês de outubro, em que se comemora o aniversário do Cresça, a seguradora premiará os corretores que fizerem cross sell com um voucher do Submarino no valor de R$ 100. Esses benefícios serão válidos para apólices com vigência entre 7 e 31 de outubro de 2021, sendo o limite de um voucher por corretor.

