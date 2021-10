ESPECIAL DIA DO CORRETOR – Depois da pandemia, as seguradoras buscam soluções mais simples e de fácil acesso para oferecer produtos que atendam às demandas do consumidor, que está mais digital, exigente e engajado. As companhias têm a missão de proteger clientes dos mais variados perfis, acompanhando-os em cada momento da vida.

Para distribuir esses produtos e proteger as pessoas, não há profissional mais indicado do que o corretor de seguros. Atualmente esse profissional atua como um consultor, avaliando quais riscos os segurados estão expostos e analisando qual o produto é o mais indicado para cada caso. A seguir, há alguns exemplos de lançamentos das seguradoras que podem servir para algum cliente ou até mesmo expandir a carteira. Confira:

Bradesco Seguros

Sobre as novidades recentes em produtos, na Bradesco Saúde foi lançado o Bradesco Ideal e o Efetivo Tocantins e Bahia. Na Bradesco Auto e Residencial, lançamos a nova segmentação Empresarial e a nova segmentação de Equipamentos Agrícolas.

O ‘Bradesco Saúde Ideal’ foi desenvolvido para atender empresas de grande porte e grupos a partir de três vidas. O produto chega ao mercado com valor competitivo, a partir de R$ 214,98, representando uma economia de até 12% em relação ao plano Bradesco Saúde Nacional, e com opções de coparticipação. Já o ‘Efetivo Bahia e Tocantins’ são produtos que também estão disponíveis para empresas a partir de três pessoas, mas são fruto de um modelo de negociações com rede credenciada em cada região para atender às necessidades locais, com valores competitivos de acordo com cada praça.

A nova proposta do seguro empresarial contempla 12 segmentos, com coberturas ainda mais personalizáveis, de acordo com a necessidade de cada negócio. São eles: bares & restaurantes; academias; veterinárias & petshops; espaço médico & hospitalar; hotéis, motéis & pousadas; estabelecimentos de cultura e ensino; instituições religiosas; indústrias; escritórios; estabelecimentos de estéticas, moda e beleza; entre outros. A segmentação de Equipamentos Agrícolas surgiu por conta do crescimento nas vendas de máquinas agrícolas, impulsionada pela inovação no mercado segurador de equipamentos e tornando este produto ainda mais atrativo para os produtores rurais.

De acordo com Leonardo de Freitas, diretor da Organização de Vendas da companhia, a expectativa do Grupo é alcançar mais pessoas, contribuindo para fomentar a cultura de proteção no país. “Temos a missão de proteger e cuidar e, com uma gama maior de soluções, podemos popularizar cada vez mais o seguro. A nossa estratégia é, por essência, oferecer todos os tipos de proteção, para todas as necessidades dos clientes”.

Omint

O Grupo Omint lançou recentemente O Omint Foco, um seguro de vida feito sob medida para atender as necessidades de proteção financeira de maneira planejada, permitindo que o cliente escolha o prazo de pagamento e vigência no momento da contratação, com o capital segurado podendo chegar até R$ 10 milhões.

O produto surgiu a partir da identificação de uma lacuna sinalizada pelos corretores parceiros da empresa, que relatavam sobre a necessidade de trabalhar com um seguro de vida aderente a um planejamento financeiro de médio e longo prazo. Ele proporciona a antecipação parcial do Capital de Morte em caso de doença terminal e o prolongamento da cobertura Temporária de Morte para uma vigência Vitalícia, o que agrega ainda valor ao seguro.

Segundo José Florippes, diretor de Vendas em Seguros do Grupo, o principal objetivo é que o corretor identifique as necessidades de proteção financeira do seu cliente e, em seguida, encontre a melhor solução com base nas diversas possibilidades de combinações das coberturas do seguro. “A partir da simplificação da nossa ferramenta Web, o corretor parceiro pode preparar as cotações necessárias e enviar uma proposta ao cliente para ser assinada digitalmente, tornando o processo de venda mais simples e rápido”.

Porto Seguro

O mais recente lançamento da companhia foi o Vida ON, que é o novo seguro de vida da seguradora. A intenção deste lançamento é oferecer aos clientes uma nova opção de solução de segurança e proteção com os benefícios que só “Quem tem Porto, Tem”, visando se adaptar às demandas do público mais jovem. Além da cobertura de morte, que vale para Assistência Funeral Individual ou Familiar (cônjuge e descendentes), os clientes que contratarem o produto também contarão com cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente Plus, que poderá ser usufruída ainda em vida, garantindo um futuro mais tranquilo ao segurado.

Outra novidade da empresa, dentro do mesmo segmento, foi o Vida do Seu Jeito, que é um seguro de vida personalizável que permite a contratação de coberturas variadas de maneira independente. Com isso, além de receber uma oferta mais adequada para o seu perfil e momento, o cliente tem liberdade e flexibilidade para escolher o valor das coberturas de cada uma das proteções selecionadas. Todas as novas contratações, realizadas até o dia 31 de dezembro deste ano por quem já completou o ciclo de vacinação (duas doses para as vacinas que assim exigem ou dose única), terão 10% de desconto.

Além dos produtos de vida, outra novidade importante foi o lançamento do Bllu, que é um seguro auto por assinatura, uma solução da Porto operada pela Azul Seguros, com vigência mensal contratado por meio de uma assinatura. Sem fidelidade, ele pode ser contratado de forma 100% digital, possuindo um pagamento mensal com valor acessível e pode ser pago via cartão de crédito. O produto está disponível para ser comercializado nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e nas regiões metropolitanas de Vitória (ES), Goiânia (GO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Distrito Federal (DF).

“Cada um dos novos lançamentos foi pensado para agregar custo benefício à vida do segurado. A área de Experiência do Cliente é uma peça importante para a criação desses novos produtos, pois realiza avaliações da jornada dos nossos públicos por meio de pesquisas, indicadores, analytics, testes com os clientes e outras metodologias, como mapeamento da jornada, para entender o consumidor e identificar pontos de dor e oportunidades. Identificamos, também, as necessidades dos clientes por meio de estudos, dos feedbacks que recebemos diretamente de nossos segurados e também por meio dos Corretores de seguros, que estão em contato direto com os consumidores e nos ajudam a mapear novos caminhos de negócios”, afirma Rivaldo Leite, vice-presidente Comercial e de Marketing da seguradora.

SulAmérica

A companhia tem expandido sua estratégia de ampliar o acesso aos cuidados de saúde, bem-estar e segurança. Com isso, o produto SulAmérica Direto, que combina atendimento regional e custo-benefício, tem sido um destaque em 2021. O plano já está disponível para moradores de Belo Horizonte, Brasília, Joinville, João Pessoa, Recife, São Paulo, Campinas, Curitiba e Rio de Janeiro e até o final do ano chegará a outros estados.

Em Vida e Previdência, a empresa teve lançamentos como o Seguro Viagem com coberturas adicionais para eventos relacionados à Covid-19; a ampliação da assistência Médico na Tela nos produtos individuais de Vida e Previdência para cônjuges e filhos; as coberturas Jazigo e Acessibilidade Física; e novos fundos de Previdência, como o SulAmérica Prev JGP 70 ESG FIC FIM; e a família completa de fundos de fundos (FOFs) de previdência.

Para Luciano Lima, diretor comercial da seguradora, cada um dos novos produtos está inserido na lógica de Saúde Integral, conceito proprietário da SulAmérica segundo o qual é indispensável olhar os pilares de saúde financeira, saúde física e saúde emocional de maneira conjunta. “Nossa área comercial está totalmente capacitada para orientar, treinar e ajudar nos processos de venda desses produtos, tanto através do apoio pessoal como também com ferramentas de inteligência comercial que possibilitam uma maior possibilidade de negócios para o corretor. Estes produtos e lançamentos já estão no dia a dia do profissional de seguros por meio do Portal do Corretor, onde nossos parceiros têm todas as ferramentas necessárias para gerar negócios”.

Zurich

A seguradora realizou diversos lançamentos ao longo do ano. Um deles é o “Zurich Vida Para Você”, um seguro de vida individual com alguns diferenciais. Além das coberturas tradicionais, como Morte e Invalidez, ele oferece outras proteções customizáveis, como a cobertura para doenças graves e cirurgias, de acordo com a necessidade de cada família. Outro ponto de destaque é o capital segurado, que pode ser de até R$ 5 milhões.

A companhia também lançou o Zurich4Power. Trata-se de um seguro para sistemas fotovoltaicos abrangendo duas aplicações distintas: a Geração Distribuída e a Geração Centralizada, ambos destinados à produção de energia limpa e renovável. O produto tem como propósito apoiar tanto os clientes (donos do novo equipamento) em seus desafios de sustentabilidade, quanto integradores ou mesmo fabricantes, dependendo do modelo de negócio envolvido.

Foi lançado também um portal de seguro garantia, com foco na gestão de apólice para atender corretores, clientes e a rede comercial da empresa. Pelo canal, é possível ter uma visão completa de toda a carteira, com acesso a diversas funcionalidades, como: cotação em poucos cliques e emissão online; consulta de condições dos tomadores; limite aprovado disponível; consulta de apólices e impressão de 2ª via; prorrogação de boletos; impressão de relatórios de acúmulo e prêmio pendente; e emissão de depósito recursal e garantias judiciais trabalhistas.

Em setembro a organização lançou o Zurich Automóvel, e uma das novidades está relacionada à contratação do produto: a seguradora estendeu o pagamento do prêmio de 10 para até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Além disso, foram anunciados alguns benefícios para os segurados da carteira, como a cobertura para pequenos reparos e para pneus e rodas, bem como à expansão dos serviços no pacote de vidros.

Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da companhia, ressalta que o objetivo da empresa é ser um parceiro cada vez relevante na estratégia de diversificação do corretor, contribuindo para a fidelização dos clientes e aumentando a penetração de produtos por segurado. “Teremos várias novidades nos próximos meses, focadas na simplificação dos processos para os nossos consumidores e parceiros, além de novos produtos”.

Nicole Fraga

Revista Apólice