A indústria de motocicletas segue aquecida no Brasil, com muitas motos emplacadas a cada mês que passa, assim como o mercado de seminovas, que também vem em franca expansão nos últimos tempos.

Com mais motos nas ruas, também há outro indicador que vem crescendo, esse não tão empolgante: o de roubos e furtos. A Carsystem, uma das principais empresas de rastreamento de veículos do Brasil, realizou um levantamento utilizando os dados da Secretaria de Segurança Pública e detectou as motos mais roubadas e furtadas em São Paulo nos últimos seis meses.

O estudo aponta que a maioria das motos roubadas em São Paulo são da marca Honda, com 720 sinistros e uma média mensal de 120 motos roubadas. Quem lidera essa estatística é a Honda CG 160, moto mais vendida do Brasil, seguida pelos modelos XRE 300 e CB Twister.

Esse levantamento também usa a base de clientes da empresa de rastreamento para considerar os horários com maior incidência de roubos e furtos. As ocorrências geralmente acontecem das 20h às 00h, com o intervalo mais crítico das 20h às 22h. A zona leste da capital corresponde a 24% dos roubos, seguido da zona sul com 20%, zona oeste com 15%, a região central registra 7% e a zona norte 6%.

As informações acima mostram a importância em se fazer um seguro para sua moto. Deste modo, seu patrimônio estará resguardado contra furtos e roubos, além de haver a possibilidade de se contratar coberturas contra acidentes, para terceiros e contar com assistência 24 horas.

Por isso, o site Motociclismo realizou um levantamento com a Luna, corretora de seguros parceira do portal. A Luna tem entre diferenciais ferramentas que permitem ao motociclista verificar os melhores seguros para seu perfil, permitindo a contratação do serviço de maneira simples e dinâmica.

Nesta simulação de seguro o site pensou em três perfis diferentes de motociclistas. Confira abaixo:

– Perfil 1: Homem, 25 anos, solteiro, morador da região de Sapopemba, trabalha com entregas;

– Perfil 2: Homem, 36 anos, casado, morador da região do Jabaquara, não trabalha com entregas;

– Perfil 3: Mulher, 28 anos, solteira, moradora da região do Tucuruvi, trabalha com entregas.

É importante lembrar que os valores podem variar de acordo com fatores como a idade e estado civil do piloto, se ele ou ela utiliza a moto para trabalho ou não e a localidade onde a motocicleta ficará guardada, assim como as coberturas contratadas, entre outros.

Para a simulação foram selecionadas as três motos mais roubadas no primeiro semestre (Honda CG 160, XRE 300 e CB Twister) e dois modelos da Yamaha com bom desempenho em vendas no Brasil: Fazer 250 e Crosser 150.

Considere os valores abaixo para o perfil 1:

– Honda CG 160: R$ 2.883,31

– Honda XRE 300: R$ 4.898,20

– Honda CB Twister: R$ 3.089,06

– Yamaha Fazer 250: R$ 3.082,20

– Yamaha Crosser 150: R$ 1.777,28

A seguir, você confere os valores para o perfil 2:

– Honda CG 160: R$ 2.384,60

– Honda XRE 300: R$ 3.892,17

– Honda CB Twister: R$ 2.368,13

– Yamaha Fazer 250: R$ 2.535,79

– Yamaha Crosser 150: R$ 1.380,68

E por último, as cotações para o perfil 3:

– Honda CG 160: R$ 2.447,88

– Honda XRE 300: R$ 4.044,17

– Honda CB Twister: R$ 2.481,58

– Yamaha Fazer 250: R$ 2.630,33

– Yamaha Crosser 150: R$ 1.460,43

As cotações foram feitas pela Luna com a seguradora Suhai, considerando coberturas para roubo e furto integral, para terceiros com danos materiais e corporais, além de colisão e 24 horas, não cobrindo danos parciais aos veículo.

* Fonte: Motociclismo Online