A abertura de novos mercados e canais de vendas levou a Sabemi a ampliar em cerca de 30% o número de clientes em alguns produtos em 2021. Ao ingressar no segmento de affinity, seguros e assistências de menor valor e pensados para atender públicos específicos, a companhia ampliou seus canais de venda e ganhou relevância em novos segmentos e regiões.

Este é o balanço do primeiro ano da nova área de seguros da seguradora, reposicionada com a entrada do head de Seguros, Rodrigo Pecoraro, e com a estruturação de um time dedicado a prospectar novos modelos de negócio. Com aproximadamente 420 mil segurados e matriz no Rio Grande do Sul, a empresa está presente em 23 estados e no Distrito Federal e, de acordo com o executivo, reforçou significativamente sua presença neste ano em todas as regiões onde atua, em especial no Nordeste.

No mercado de affinity, a Sabemi tem parcerias com redes de varejo e vestuário e passou a ofertar, em diferentes seguros pessoais, serviços como Assistência Pet e Telemedicina, que se popularizou durante a pandemia. “Estamos com um novo olhar para nosso próprio core business, com processos disruptivos e foco em diferentes mercados, processos digitais e na ampliação da base de produtos. Entre essas novidades estão alianças e parcerias com marketplaces e na comercialização de affinities, que não era parte das operações do grupo”, explica Pecoraro.

Uma plataforma multifuncional, integrações com outros fornecedores e mais ações com corretores, além de operações digitais dentro dos correspondentes bancários e ferramentas de autocontratação de seguros, estão entre as estratégias para manter o crescimento já alcançado em 2021. Ao mesmo tempo, acrescenta o executivo, procurar alianças estratégicas para ampliar a oferta de produtos de fácil assimilação pelos clientes deve permitir que a adesão a alguns produtos cresça também na casa dos 30% em 2022.

N.F.

Revista Apólice