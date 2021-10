No próximo dia 20 de outubro, corretores, profissionais de seguros e colaboradores estarão reunidos online para comemorar os 25 anos da Rede Lojacorr. A empresa realizará uma superlive com seus 240 colaboradores das sedes matriz e comercial, quatro regionais, 58 Unidades de Negócios espalhadas pelos 26 estados do Brasil e Distrito Federal, que protegem quatro mil municípios do Brasil por meio de 44 companhias seguradoras parceiras, possuindo 200 soluções para atender os segurados em conjunto com as 50 empresas do ecossistema da Rede.

Os números, que aumentam todos os dias e fortalecem a importância do mercado de seguros na economia e na vida dos brasileiros, fazem parte de um emblemático caso de sucesso, construído com foco na valorização do ativo mais importante: as pessoas.

As 400 mil apólices ativas dos mais diversificados ramos de seguros são fruto de um trabalho feito mediante o desenvolvimento de uma empresa que sonha com uma solução para auxiliar o trabalho de corretores de seguros. Hoje, o desejo do fundador José Heitor da Silva, continua sendo desenhado e o modelo de negócios compartilhado, idealizado em 1996, voltado para prestar serviços ao corretor, já vislumbra e contempla a Lojacorr 2.0.

De acordo com o presidente (CEO) da Rede, Diogo Arndt Silva, a reinvenção e inovação da empresa são construídas por meio de pesquisas e estudos sobre as tendências e necessidades do mercado. Por isso, o foco no corretor de seguros, se estende em 2021 para as companhias seguradoras e para o segurado, pensado em atender todos os públicos de forma mais completa e integrada. “Estamos construindo a maior e mais valiosa plataforma figital (física + digital) e digi-intermediada do ecossistema de seguros do Brasil com o objetivo de democratizar a proteção do País e fortalecer a nossa sociedade”, afirma.

Fundada com nome de Vanguarda, já com a ideia de estar à frente, a Lojacorr busca a economia do compartilhamento e do colaborativismo, a soma dos talentos individuais, ouvindo e aprendendo com os corretores de seguros, com a união e a administração participativa, seguindo a tendência dos negócios horizontais. “Estamos em constante mudança para alcançar novas oportunidades e evoluir. O caminho se faz caminhando. É importante andar sempre e buscar aprender com tudo e todos à sua volta. E foi justamente o que os sócios fundadores fizeram, permaneceram em busca de novas tecnologias, de olho no mercado, para que pudessem estar cada dia mais preparados para o que viria”, acrescenta o executivo.

O 25º aniversário da Rede Lojacorr marca uma nova era na história da empresa: o crescimento de 50% do número de colaboradores, novas diretorias, uma nova sede e quase 29% de aumento na produção em relação ao ano anterior. “O mercado segue no caminho da inovação, e estamos nos antecipando a cada uma delas. Estamos criando jornadas digitais incríveis para unificar e melhorar a experiência dos corretores, clientes e seguradoras. Queremos um mercado de seguros cada vez mais transparente e inovador para proteger e melhorar a vida das pessoas. Os corretores de seguros, como consultores dos segurados, serão cada vez mais relevantes e estaremos prontos para apoiar este desenvolvimento. Nossa história está apenas começando”, finaliza Silva.

N.F.

Revista Apólice