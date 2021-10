Para celebrar o dia do corretor de seguros, comemorado em 12 de outubro, a Qualicorp lançou nesta semana a campanha “Você Nos Move”, que visa reforçar o compromisso da empresa com os mais de 50 mil corretores parceiros. A iniciativa faz parte do novo momento da companhia, que recentemente apresentou sua nova marca, identidade visual e posicionamento estratégico, demonstrando as inúmeras alternativas de escolhas de planos de saúde.

A campanha é composta por diversas iniciativas, que têm como foco o estreitamento da parceria com o corretor, além de homenageá-lo pelo seu dia. Entre as ações previstas, estão: uma Blitz nacional em algumas corretoras para entrega de brindes, um Pocket Show na Rádio Qualiplay, Promoções no portal TamoJunto e a entrega dos troféus aos corretores que se destacaram na categoria Imbatível, a mais alta no perfil de segmentação. Os corretores poderão acompanhar detalhes sobre todas as ações nas redes sociais do TamoJunto e regionais.

“Os corretores são parceiros estratégicos da administradora e, assim como nós, estão engajados no propósito de levar o acesso à saúde de qualidade a milhões de brasileiros. Por isso, nosso compromisso é gerar cada vez mais oportunidades de negócios e oferecer os melhores produtos, benefícios e bonificações do mercado para eles”, afirma Elton Carluci, vice-presidente Comercial, de Inovação e Novos Negócios da empresa.

Com mais de 24 anos de atuação e líder de mercado no segmento de planos de saúde coletivos por adesão, a Qualicorp adotou uma série de iniciativas de transformação nos últimos tempos para oferecer aos seus clientes mais poder de escolha, mais acesso à saúde de qualidade e uma nova experiência de atendimento. Além disso, o novo posicionamento destaca o mais diversificado portfólio de escolhas de produtos na área de saúde à disposição dos brasileiros, somando mais de 700 produtos e 100 operadoras parceiras em todo o país.

“O corretor de seguros é a porta de entrada para que a população tenha acesso a um plano de saúde. Ele conhece como ninguém as necessidades de cada cliente, em cada região do Brasil. Esse novo ciclo de transformação e melhorias também traz os corretores parceiros para o centro da nossa estratégia”, reforça Carluci.

Parceria e incentivo

Para fortalecer a parceria com o canal corretor, a organização tem investido em iniciativas exclusivas para o profissional de vendas. No fim de 2020, a companhia criou o TamoJunto Corretor, um programa de relacionamento e reconhecimento, onde a performance do corretor parceiro vale prêmios e benefícios exclusivos. O programa tem o objetivo de gerar maior engajamento, estimular a oferta de produtos variados e incentivar o atingimento de metas e recompensas. Além disso, a empresa lançou um portal exclusivo para o profissional de vendas se atualizar, com informações, dados e campanhas de vendas que gerem oportunidade de novos negócios.

Pensando no corretor, a administradora também criou a Qualiplay, a primeira rádio online feita exclusivamente para esse público. A rádio é um investimento na qualificação e no crescimento do profissional. Com programação atrativa, incluindo música, informação e conteúdo comercial, a Qualiplay leva aos parceiros informação em primeira mão e oportunidades de negócio, 24 horas por dia e sete dias por semana.

Além disso, desde o início da pandemia a Qualicorp tem atuado para possibilitar a manutenção das vendas dos corretores de forma segura. Entre as ações adotadas nesse sentido está a venda digital, que permite ao profissional fazer suas vendas de forma 100% online, sem a necessidade de sair de casa. Mais rápido e menos burocrático, o sistema digital acelerou o processo de implantação dos planos junto à empresa e simplificou a elaboração da proposta enviada aos clientes.

Outra ação fundamental foi a criação, ainda em 2020, do Fundo Solidário TamoJunto, que tem como objetivo amparar os corretores parceiros da Qualicorp diagnosticados com Covid-19, que ficaram impedidos de trabalhar. Ao todo, o fundo já auxiliou mais de 1.600 parceiros.

N.F.

Revista Apólice