A Qualicorp ampliou em cerca de 40% a oferta de planos de saúde no Espírito Santo ao incluir três novos produtos da operadora parceira Samp ao portfólio no segmento coletivo por adesão. Ao todo, a companhia passa a oferecer no Estado capixaba 11 opções de planos de saúde com abrangência nacional ou regional.

O avanço regional da operadora tem sido uma das mais importantes ações estratégicas da empresa para levar acesso à medicina privada de qualidade por todo o País. A organização implantou uma série de iniciativas que têm como objetivo proporcionar ao cliente mais poder de escolha.

“Com os novos planos de saúde da Samp ampliamos o número de opções disponíveis, além de proporcionar mais escolhas para que a população capixaba possa ter acesso à saúde privada de qualidade”, avalia Danielle Costa, gerente regional da operadora no Espírito Santo. “Nosso objetivo é disponibilizar um portfólio de produtos diversificado, visando atender os mais diferentes perfis e demandas dos clientes que procuram um plano de saúde na região”, conclui a executiva.

A Qualicorp passa a comercializar sete diferentes produtos da Samp, sendo eles: Vital, Essencial VIX, Ideal, Superior, Essencial Sul, Nacional Básico e Nacional Executivo, sendo os três últimos os novos produtos incorporados ao portfólio da administradora. No caso dos planos Nacional Básico e Nacional Executivo, ambos possuem abrangência nacional.

Além disso, a empresa terá em seu portfólio o Essencial Sul, novo produto regional da Samp voltado para atender os municípios do sul capixaba, como, por exemplo, Cachoeiro De Itapemirim, Castelo, Itapemirim, Marataízes, Iconha, Venda Nova do Imigrante, entre outros.

“Sabemos da importância e do valor de poder contar com assistência de saúde suplementar, principalmente neste momento de pandemia. Por isso, desenvolvemos planos diferenciados para atender demandas específicas de diferentes públicos, ampliando nossa atuação no mercado e nossa rede. A parceria com a Qualicorp reforça o compromisso da Samp em consolidar nossa qualidade e agilidade no atendimento”, reforça o diretor comercial e de marketing da Samp, Fernando de Souza Aguiar.

No Espirito Santo, os beneficiários têm à disposição atendimento na rede própria e na credenciada da operadora, que conta com diversas clínicas, hospitais e unidades de pronto-socorro.

Os clientes que contratarem os planos de saúde da Samp pela operadora terão diversos benefícios, como descontos em medicamentos, acesso ao programa “Melhor da vida”, que cuida do beneficiário em casa, telemedicina e acesso ao aplicativo da SAMP, que conta com diversas funcionalidades, como guia médico e agendamento de consultas, entre outras opções.

Os planos de saúde coletivos por adesão estão disponíveis para profissionais liberais, profissionais ligados a associações e conselhos regionais e também para estudantes.

N.F.

Revista Apólice