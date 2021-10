Com o objetivo de inovar e crescer ainda mais no mercado de seguros de pessoas, a Prudential do Brasil transferiu sua sede de Botafogo para o Centro do Rio. Apostando na revitalização econômica e no reaquecimento urbanístico da região, a matriz da companhia passa a ocupar, a partir de outubro deste ano, dois andares no edifício Ventura Corporate Towers, ao lado de outras grandes empresas e no coração financeiro cidade. A chegada ao Centro do Rio marca ainda o retorno da seguradora ao trabalho presencial. Desde o início da pandemia de Covid-19, a seguradora manteve os seus colaboradores em regime home office.

“É com muito orgulho que anunciamos a nossa nova sede no Rio de Janeiro. Este momento especial traduz a nossa visão de crescimento e inovação, além de reafirmar o nosso compromisso em proteger vidas e em continuar investindo no país que nos recebeu há 23 anos. Estamos apostando em um jeito de trabalhar ainda mais dinâmico, interativo e colaborativo, que acompanha os novos tempos e valoriza os nossos talentos”, destaca o presidente e CEO da companhia, David Legher.

Novo jeito de trabalhar

A volta ao escritório será feita de maneira gradual e em um esquema híbrido, parte da semana a distância e parte de forma presencial. Em um primeiro momento, retornam apenas aqueles que já receberam a imunização completa contra a Covid-19, exceto os colaboradores do grupo de risco, gestantes, estagiários e jovens aprendizes que permanecerão em teletrabalho. Para atuar presencialmente de forma segura, com capacidade reduzida e distanciamento, os funcionários precisarão fazer rodízio. Será necessário agendar a ida ao escritório e revezar mesas.

Escritório moderno

No edifício, considerado um dos maiores e mais modernos complexos de escritórios de alto padrão da cidade, a Prudential ocupará o 24º e 25º andares da torre leste, em um espaço total de cerca de 3.600 metros quadrados. Com acabamentos modernos, espaço de convivência, completo suporte tecnológico, perfil horizontal e uma belíssima vista 360° da cidade do Rio, incluindo cartões-postais como o Pão de Açúcar, a Catedral Metropolitana e a Ponte Rio-Niterói, o novo ambiente permitirá ainda mais integração e troca de experiências entre os colaboradores.

N.F.

Revista Apólice