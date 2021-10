O CQCS Insurtech & Innovation está com promoção especial para os Corretores de Seguros que querem participar do evento. Em comemoração ao dia do Corretor de Seguros os corretores que se inscreverem no evento até domingo, dia 17 vão pagar apenas R$ 1.000.

“Essa promoção é porque o organizador do evento é o CQCS e onde o CQCS está, o corretor tem tratamento especial, mas as vagas são poucas. É bom garantir o lugar. Bora, corretor, o futuro é nosso!”, disse Gustavo Doria Filho, fundador do CQCS.

Para se inscrever, basta acessar o endereço https://www.eventbrite.com.br/e/cqcs-insurtech-innovation-23-e-24-de-novembro-de-2021-registration-65576006601?ref=ebtn e utilizar o Código Promocional SOUCORRETOR, preencher seus dados e clicar em ‘finalizar a inscrição’.

O CQCS Insurtech & Inovação 2021 acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro, no centro de eventos Pro Magno, em São Paulo. Por conta da pandemia, será exigido comprovante de vacinação e a capacidade do evento será reduzida a mil participantes.

Para mais informações, acesse www.cqcsinsurtech.com.br.

K.L.

Revista Apólice