A Paraná Clínicas, empresa do Grupo SulAmérica, está realizando mudanças no Programa de Coordenação de Cuidados, o PRIORI. Criado em 2012, o serviço engloba diversos programas de saúde, com o objetivo de gerenciar e monitorar pacientes que precisam de maior atenção. Em seu primeiro ano de existência, o Priori já apresentou bons resultados e nesta terça e quarta-feira, passou novamente por reestruturações que o colocarão em um novo patamar de atendimento.

Durante esses dois dias de encontro com médicos, diretores e corpo clínico, o Dr. Eduardo Roberto Pedroso Senter, médico credenciado da companhia, que assume a gestão do Priori, apresentou os principais pontos de mudanças. “Estamos aprimorando, atualizando as formas de atendimento e dos nossos programas, para obter sempre melhorias tanto para nossos credenciados quanto para nosso corpo clínico. Neste momento, queremos fortalecer o crescimento dos 12 programas, bem como enfatizar a importância da frequência das pessoas em cada um deles, mantendo as diretrizes de saúde nesse momento de pandemia”, ressaltou o coordenador médico.

No total, são 12 serviços diferentes, com especialistas que atendem desde grávidas a pacientes com pressão arterial. “Adaptamos as nossas palestras para o ambiente online, monitoramos nossos beneficiários segmentados por carteiras, fortalecemos os atendimentos por meio de telemedicina, além de mantermos as consultas presenciais, respeitando todos os protocolos sanitários” contou Senter.

Como resultado, foi possível perceber o aumento no número de pessoas que passaram a acompanhar as lives, que bateram recorde de audiência com mais de 690 pessoas acompanhando as palestras ao vivo de forma remota. Durante esse período, programas já buscados pela maioria dos pacientes ganharam ainda mais visibilidade como: Emagrecimento, Gestar Bem, Bate Aqui, Em Frente, Meu Médico. Juntos eles obtiveram 12% de crescimento nos últimos 12 meses.

“A Paraná Clínicas, com mais de 50 anos na sociedade paranaense, mantém com orgulho a alcunha de ser um plano empresarial de referência por seu atendimento humanizado, qualificado e por ter profissionais e estruturas de primeira. Essa reformulação do PRIORI mostra, mais uma vez, o quanto nossa busca pela excelência é incessante. Temos orgulho dos números desses programas maravilhosos e queremos que eles sejam ainda melhores nos próximos anos”, finalizou o diretor da Paraná Clínicas, Dr. Carlos Mortean.

Confira os principais programas:

Emagrecimento: Com mais de 870 quilos eliminados e participação de 1.074 beneficiários, o Programa, como o próprio nome já diz, busca a redução de peso de forma saudável, com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.

Gestar Bem: O Programa Gestar Bem realiza o acompanhamento da gestante durante seu pré-natal, visando uma gestação de excelência, com redução significativa da taxa de prematuridade. Como resultado podem ser observados a baixa taxa de prematuridade, de 2,09% na Paraná Clínicas, enquanto que a nacional chega a 20%, além de mais de 1.400 partos realizados e 557 gestantes participantes.

Tá na Mesa: Este programa visa combater a obesidade infantil e outros transtornos alimentares próprios da idade. Para uma melhor adesão e acolhimento das crianças e suas famílias o Programa Tá Na Mesa promove um encontro lúdico mensal, com o intuito de construir o conhecimento acerca de hábitos alimentares saudáveis.

Em Frente: Focado na saúde mental, o programa já realizou mais de 11 mil atendimentos, principalmente por meio dos profissionais da psicologia. O programa acompanha tanto casos mais graves como mais amenos.

Bate aqui: O programa proporciona acompanhamento ambulatorial a pacientes com doenças cardiovasculares e históricos recentes de internação em UTI Cardíaca, auxiliando no controle dos seus estados de saúde e evitando reinternações.

Meu Médico: O programa foi criado para ajudar o beneficiário a ter um médico para chamar de seu! Esse médico prestará as informações sobre a sua condição de saúde de forma completa e o orientará em vários âmbitos: prevenção de agravos, promoção à saúde, diagnóstico, além do tratamento.

N.F.

Revista Apólice