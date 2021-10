Um presente ao mercado neste Dia do Corretor. É assim que o time de especialistas do Programa Acelerador de Mentoria da Rede D’Or enxerga a iniciativa. A oportunidade vem de encontro aos pequenos e médios corretores que tenham por objetivo acelerar o seu negócio.

Projeto patrocinado pela D’Or Consultoria, o programa, que não tem qualquer custo de inscrição e nem para as empresas futuramente selecionadas, conta com um time de especialistas com mais de três décadas no setor e visa auxiliar empresas do mercado nos principais desafios de gestão. E, possivelmente, acelerar algumas delas ao fim do programa.

Bruno Iannuzzi, CEO da companhia e um dos mentores da iniciativa, considera o lançamento um importante posicionamento da empresa junto aos corretores. “Está no DNA do Programa de Mentoria promover o compartilhamento de conhecimento e experiências em um ambiente com profissionais multidisciplinares, que irão ajudar os participantes a alcançarem os objetivos individuais e corporativos de crescimento de forma sustentável. Apostamos nisso com o compromisso de entrega, qualidade, superação de desafios e zelo pela excelência no que fazemos”.

Essa visão é compartilhada por diversos especialistas do movimento, que enxergam, inclusive, a possibilidade de resultados expressivos em curto prazo. “A mentoria é para corretoras que tenham o desejo de acelerar seus negócios, independentemente do ramo de atuação, e que queiram aperfeiçoar a gestão, com novas perspectivas e oportunidades de crescimento”, explica Carlos Oliveira, corretor de seguros há mais de 30 anos, diretor da Consultoria e responsável pelo Programa.

Como participar?

Ao todo, 10 empresas serão selecionadas para o programa e terão, por três meses, o acompanhamento de especialistas que prestarão auxílio para o crescimento do negócio, em networking, exposição e visibilidade das corretoras mentoradas. “Nossa missão é potencializar o mercado de seguros e fomentar pequenas e médias corretoras, em todo Brasil, com o que temos de melhor no segmento de saúde, onde somos líderes de mercado”, afirma Oliveira.

Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de novembro. Um comitê avaliará as inscrições e a segunda fase será uma entrevista dos corretores pré-selecionados com o time do AceleraD’Or. Ao fim desta fase é que as 10 empresas serão selecionadas.

A mentoria será online, mas, com o retorno presencial, haverá a possibilidade de que as corretoras participantes usufruam dos escritórios da D’Or Consultoria em sete capitais do Brasil e vivenciem de perto as oportunidades de negócio com os mentores/especialistas do programa.

Para realizar a inscrição no programa é pré-requisito ser uma corretora pessoa jurídica, devidamente registrada. Mais informações estão disponíveis no link.

N.F.

Revista Apólice