Para atender o pedido feito por empresas interessadas em participar do Prêmio Melhores do Seguro, a organização optou pela prorrogação do prazo de inscrição, que agora será dia 30 de outubro de 2021. Desta edição podem participar empresas de todos os segmentos ligados ao mercado de seguros, como seguradoras, resseguradoras, corretoras de seguros, prestadoras de serviços, operadoras de planos de saúde, associação de corretores, insurtechs etc.

O Prêmio Melhores do Seguro 2021, promovido pela Revista Apólice há 12 anos, irá reconhecer as iniciativas empresariais que permitiram a sustentabilidade de todo o sistema durante a pandemia. Podem participar cases ligados tanto à operação, quanto de criação de novos produtos, ações sociais e de marketing, inovação e tecnologia.

O regulamento para participação no Prêmio Melhores do Seguro pode ser acessado no hotsite do evento.

As empresas vencedoras recebem um troféu e um selo, que poderá ser incorporado ao seu material de divulgação. As inscrições para o Prêmio Melhores do Seguro 2021 estão abertas aqui.

Kelly Lubiato

Revista Apólice