A Porto Seguro anunciou hoje, 11 de outubro, a aquisição de 74,6% de participação na Atar, que desenvolve soluções de Banking as a Service (BaaS) e infraestrutura bancária para empresas. Com a compra da Atar, que passará a integrar o ecossistema de soluções financeiras da seguradora, a companhia reforça a sua estratégia de aceleração da transformação para o mercado digital.

A aquisição da Porto tem como objetivo consolidar a participação relevante da empresa no segmento de serviços e produtos financeiros, com a aquisição de uma instituição de pagamentos capaz de desenvolver soluções digitais de maneira ágil, eficiente e escalável, incluindo a conta digital.

Atualmente, a seguradora já oferece uma grande diversidade de serviços financeiros para seus clientes, como cartões de crédito, financiamento de veículos, empréstimos, consórcios, gestão de investimentos e previdência privada. Este portfólio será complementado por uma conta digital, desenvolvida para atender às necessidades dos clientes.

De acordo com Marcos Loução, CEO da vertical financeira da Porto Seguro, este é mais um passo importante na estratégia de acelerar a adoção de novas tecnologias e expandir o portfólio da companhia. “Com esta aquisição, vamos acelerar o desenvolvimento da conta digital e integrações estratégicas, unindo toda a experiência e segurança da seguradora com a capacidade de inovar e escalar de uma startup. Ela será um marco no processo de digitalização dos serviços da nossa vertical financeira, que já conta com mais de 3 milhões de clientes e segue registrando forte crescimento. A conta digital da Porto irá se conectar com todo o ecossistema de produtos da companhia, entregando mais benefícios e soluções tecnológicas para todos os clientes”, explica o executivo.

Para Orlando Purim Junior, co-fundador e CEO da Atar, a operação fortalece ambas empresas. “A Porto Seguro tem na Atar um motor de conta digital moderno e escalável, capaz de processar o grande volume de contas que está por vir, além do know-how e da capacidade rápida de adaptação de nosso time. A Atar ganha um cliente e parceiro de peso e completará a oferta de produtos de seu BaaS com produtos da empresa, possibilitando que seus clientes criem bancos digitais com seguros, empréstimos e outros serviços, além dos já ofertados. Os clientes da Atar poderão agora contar, também, com a solidez e segurança do grupo”.

A negociação já foi concluída e a Porto Seguro realizará um aporte adicional para o desenvolvimento de novos serviços e ampliação da plataforma de soluções de pagamento da Atar.

N.F.

Revista Apólice