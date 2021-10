Case vencedor do Prêmio Melhores do Seguro 2019 – As operações da corretora de seguros Meireles e Mantey tiveram início em fevereiro de 2017 e, como qualquer nova empresa que opera com pouco ou nenhum capital, o desafio era crescer e escalar o negócio. Não tendo experiência de mercado, a empresa começou a captação de clientes por outbound marketing, ligando para uma massa de pessoas e oferecendo seus produtos.

No entanto, em pouco tempo, os sócios Danilo Mantey e Gustavo Meireles perceberam que essa forma de prospecção não estava atingindo o crescimento desejado, resolvendo apostar no inbound marketing como estratégia de crescimento rápido e escalado. Desenvolveram uma página para a empresa com diversas estratégias para captação do consumidor interessado, que deu certo para gerar leads, mas ainda assim as vendas não cresciam.

Analisando e buscando os motivos, foi identificado que, mesmo gerando bons leads, ao abordar o cliente como um corretor da empresa, o trabalho de evidência sobre a credibilidade da companhia não era suficiente para a pessoa passar todos os seus dados, e quando o cliente recebia uma oferta de qualquer grande player do mercado, esse usuário optava por fechar negócio com o concorrente.

Identificado o problema, a empresa começou a procurar por soluções. “Começamos a pensar qual companhia poderia oferecer essa credibilidade e fomos atrás e conseguimos fechar uma parceria com a Porto Seguro, oferecendo somente os produtos da seguradora. Nosso site passou por uma reformulação e direcionava toda a comunicação para o portal da parceira. A partir daí, começamos a ver um resultado positivo nas vendas”, afirma Meireles.

Atualmente, foi criada uma célula exclusiva para atender às demais seguradoras, mantendo a que trabalha apenas com a principal parceira. Atuando nesse modelo, a corretora conquistou um crescimento sustentável, pois em dois anos atingiu mais de 2 mil clientes ativos, com faturamento nos últimos 12 meses de R$ 500 mil e projeção de R$ 1 milhão para o próximo ano.

