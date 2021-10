A MetLife está de olho no crescimento projetado de até 11% em 2021 para o setor de planos exclusivamente odontológicos, segundo dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A seguradora tem adotado diferentes estratégias para facilitar, desburocratizar e auxiliar o trabalho dos corretores e profissionais de recursos humanos na hora de falar sobre plano odontológico, entre elas estão a digitalização do processo de implementação nas empresas, a realização da comunicação direta com os colaboradores e o investimento em iniciativas in company. Com isso, até outubro de 2021, a companhia contabilizou um aumento de 30% na quantidade de vidas que aderiram aos seus planos.

Neste ano, a companhia alcançou a marca de mais de 1 milhão de clientes dos seus planos odontológicos, número 25% maior do que a companhia tinha antes da pandemia. “O mercado de planos exclusivamente odontológicos tem atraído mais pessoas nos últimos vinte anos. Sabemos que comunicar benefícios e atrair clientes nas empresas não é uma tarefa fácil, pois depende de ações contínuas. Ao adotarmos ferramentas digitais, facilitamos o acesso dos funcionários a informações e desburocratizamos o processo de adesão, por exemplo. Outro ponto importante é que, adotando processos de comunicação físicos, em conjunto com digitais, conseguimos aumentar a abrangência e melhorar a experiência do produto dentro da empresa e o mais importante, sem gerar trabalho extra para o RH e para o corretor de seguros”, explica Bruno Ciolli, superintendente de Planejamento Comercial, Filial Digital & Canais de Vendas da empresa.

A implantação digital é uma solução automatizada para facilitar o processo de adesão dos segurados em que, por meio de diferentes canais de comunicação, a MetLife leva os diferenciais dos planos odontológicos diretamente aos colaboradores das empresas e direciona a adesão digital. “Nosso objetivo é melhorar constantemente a experiência do cliente e aumentar o seu engajamento através de uma jornada de compra simples e rápida.” complementa Ciolli.

Além disso, os conteúdos são totalmente customizados de acordo com o segmento da empresa: linguagem, imagem e marca. Uma série de ações podem ser realizadas também de forma presencial na empresa como palestras, ações com dentistas entre outras, levando mais informações sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal ao público.

Revista Apólice