A Brasilcap tem um novo presidente, que chega ao cargo com grandes desafios. Nelson de Souza assumiu na sexta-feira, dia 1 de outubro, o comando da empresa de capitalização da BB Seguros. Com larga experiência no setor financeiro, Souza acumula passagens de destaque em instituições de peso, com resultados históricos. Foi presidente da Caixa Econômica Federal e também do Banco do Nordeste e do Banco Desenvolve SP. Ocupou ainda a presidência do Conselho de Administração do Banco de Brasília (2020) e do Banco Pan (2018-19).

O executivo tem como objetivo levar a empresa à liderança do mercado de capitalização, sem abrir mão da rentabilidade. Com o marco regulatório de 2018, o segmento passou a ser cada vez mais versátil e dinâmico. Souza pretende aproveitar essa oportunidade para intensificar a atuação em outras modalidades de capitalização, além do modelo tradicional.

“O mercado vive um novo momento de grandes transformações. Além de estarmos alinhados com as melhores práticas, devemos ser protagonistas dessas transformações. A Brasilcap tem credibilidade e uma marca muito forte. Nosso objetivo é alcançar os melhores resultados da história. Por isso, vamos focar de forma contundente nos nossos clientes; é imperativo irmos além do balcão do BB. É hora de explorar ainda mais o mar aberto e conquistar novos mercados”, afirma.

A nova gestão será focada em pessoas. Souza vai trabalhar em sintonia com os mais de 200 colaboradores da Brasilcap para retomar a liderança de mercado. “Acredito no trabalho em equipes e na comunicação eficaz. Essa parceria é fundamental quando falamos em melhorar os indicadores de rentabilidade e de produtividade. O objetivo é engajar os colaboradores nesse desafio. Afinal, o nosso propósito é fazer a diferença na vida das pessoas e da sociedade”, ressalta.

A busca pela inovação é outro ponto focal da nova gestão. Segundo o executivo, o foco nos canais digitais de relacionamento e nas tecnologias disruptivas será intensificado. “Precisamos falar com o público jovem, que é altamente conectado e dialoga pelas redes sociais. Daí a importância de um modelo digital de negócios forte, capaz de aumentar o número de clientes e se relacionar cada vez melhor com cada um deles”, enfatiza.

Souza é graduado em Psicologia e Letras, com MBA em Administração e Marketing pelo Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro. A sua formação inclui também Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília (UnB). Nos últimos anos, teve papel de destaque à frente de grandes instituições financeiras, com resultados expressivos no período, como CEO do Banco do Nordeste (2014) e também em sua gestão como presidente da Caixa Econômica Federal (2018). De 2019 a 2021, esteve no comando do Banco Desenvolve SP, que apresentou resultados recordes por três anos consecutivos.

