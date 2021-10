A Mitsui Sumitomo Seguros lançou mais um canal de atendimento: o WhatsApp. O aplicativo tem se mostrado o meio favorito dos corretores e de clientes pela agilidade e maneira descomplicada de solucionar demandas do dia a dia. A Miti, assistente virtual, é quem vai iniciar a conversa, que pode ser transferida para alguém da Equipe a qualquer momento do processo.

“Seu fonema é igual ao nome feminino japonês Michie, que significa caminho. Michie tem suas variantes Michiyo – pessoa no caminho; e Michiko – beleza, sabedoria, caminho. Portanto, podemos dizer que a Miti trilha o caminho da evolução digital, conduzindo ao objetivo planejado com sabedoria e beleza”, explica Bruno Porte, diretor de TI, Sinistros e Operações da seguradora. De acordo com Porte, a Miti nasceu a partir da mudança no relacionamento entre empresas e clientes, para aumentar o engajamento e para atender o novo consumidor. E o WhatsApp está presente em 99% dos celulares do Brasil, dos quais 93% o utilizam diariamente, de acordo com a pesquisas divulgadas.

O URA Visual também é uma solução inovadora lançada pela seguradora japonesa para trazer o autoatendimento digital à jornada de experiência do cliente e oferecer um melhor serviço. O sistema é híbrido, com a possibilidade de atendimento via bot (robô) ou humano. Para dúvidas simples, o cliente consegue eliminar a necessidade de um atendimento humano. Caso o problema não seja solucionado, ele é transferido para um atendente.

“Mais do que gerar vendas, é preciso oferecer uma experiência que resolva. É preciso impressionar e cativar quem está do outro lado em todos os canais por meio do atendimento ominichanel. A nossa simpática e carismática Miti unifica o discurso e oferece suporte ao nosso segurado, corretor e parceiro, de maneira simultânea nas mais diversas plataformas de comunicação”, destaca Helio Kinoshita, VP da companhia. De acordo com Kinoshita, praticamente todos os serviços e informações disponíveis no call center estão agora no atendimento pelo WhatsApp. O objetivo é que a assistente virtual Miti ajude a reduzir o tempo de espera e remeter o cliente para o chat humano a qualquer momento da conversa.

Em 2021, 70% das chamadas de call center da Mitsui Sumitomo Seguros se concentraram em serviços que a empresa agora automatizará e oferecerá por meio de soluções digitais, tais como: status do processo de sinistro, informações sobre a apólice /faturas, regularização de parcelas e 2° via da documentos.

A Miti estará apta para atender todos os produtos comercializados, dentre eles: Automóvel, residencial, empresarial, condomínio, transportes. O número do WhatsApp da Mitsui Sumitomo Seguros para atendimento é (11) 3177-5700.

Revista Apólice