A MetLife continua apostando em plataformas digitais para facilitar o trabalho dos corretores parceiros. Agora, a proposta é ajudar a simplificar a análise de informações que contribuem para a condução correta das propostas com os clientes. A empresa acaba de lançar o “Dashboard do Cotador”, dentro do Portal do Corretor, permitindo assim a realização da gestão dos negócios de forma personalizada e detalhada. A novidade é mais uma ação do programa MetLife Facilita, colocado em prática em 2020 e que tem como objetivo ouvir as necessidades dos corretores e propor iniciativas que entreguem soluções para impulsionar os negócios.

Com as mudanças adicionadas ao Portal do Corretor, novos recursos e funcionalidades estão em implementação para levar mais autonomia, agilidade, facilidade e clareza ao gerenciamento das cotações, propostas e apólices. Agora, será possível, por exemplo: a seleção de filtros para a escolha dos produtos e períodos de análise; a classificação das cotações e propostas por prazo de vencimento; a visualização de gráficos com o status das cotações e propostas; além da verificação das propostas em aceitação, ativas ou recusadas. Todos os dados podem ser extraídos para uma planilha de Excel por meio do acesso via computador, tablet ou smartphone.

Antes de realizar as atualizações e propor novas funcionalidades ao Portal do Corretor, a seguradora investiu em fóruns com os corretores e estudou o mercado para entender o que faria mais sentido oferecer. “Com todas essas novas funcionalidades, ficou muito mas fácil e intuitivo para nossos parceiros corretores de seguros terem uma visão centralizada dos seus negócios e gerenciarem online suas cotações, propostas e apólices”, comenta Ramon Gomez, vice-presidente de Employee Benefits da MetLife Brasil. Adicionalmente às novas funcionalidades, o Portal permite a realização de buscas dos associados, a gestão do faturamento do corretor e dá acesso a diversos materiais de apoio às vendas.

