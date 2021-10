A evasão escolar é uma realidade no Brasil e a pandemia de Covid-19 acentuou ainda mais este cenário. Com o intuito de ajudar a mitigar esta questão, a MDS Brasil, por meio da QH Consult, tem um caminho para diminuir estes índices: o seguro educacional. No último ano, a empresa registrou aumento de 35% na procura pelo seu portfólio de produtos e tem a expectativa de ampliar o número de novos clientes nos próximos anos. A empresa registrou novos 190 mil alunos em sua carteira, ultrapassando a expectativa de aumento de 20% para mais de 35%. Entre os motivos deste aumento está a prevenção, que passou por um reordenamento após a chegada da pandemia, trazendo uma consciência maior em relação a este assunto.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha e encomendada pelo banco digital C6 Bank constatou que cerca de 4 milhões de estudantes no País, com idade entre 6 e 34 anos, abandonaram os estudos no ano passado, por conta das consequências da pandemia. Esse dado representa uma taxa preocupante de 8,4% de evasão escolar.

“Se analisarmos a questão econômica, a evasão deixa os alunos menos preparados, no que diz respeito a absorção de conteúdo, impactando no futuro dos alunos, no mercado de trabalho e, consequentemente, na economia do Brasil. A pandemia evidenciou ainda mais os impactos causados na educação e essa realidade, afetará proporcionalmente na redução da formação de profissionais qualificados, o que implicará na baixa da mão de obras em nosso país. Temos que apresentar alternativas para mudar essa realidade. E o seguro educacional é uma ótima opção para evitar este cenário”, afirma Mauricio Della Gatta, diretor na QH Consultoria e Corretagem de Seguros da MDS Brasil.

Há 20 anos no mercado de seguro educacional, a QH Consult conta com soluções financeiras para colégios e instituições de ensino superior. O seguro educacional é aquele que garante o pagamento das mensalidades escolares em caso de perda do emprego do responsável financeiro do aluno. Além da questão do desemprego, o serviço ainda cobre as mensalidades em caso de óbito, invalidez ou afastamento temporário do trabalho em virtude de acidente ou doença do responsável financeiro.

O valor da apólice pode ser utilizado para diferentes etapas do ensino como o Fundamental, Médio, Curso Superior ou Técnico e o diferencial deste seguro é que ele impacta diretamente na redução da defasagem educacional. Além disso, com foco em outro público-alvo, que são as instituições de ensino, a empresa oferece também um seguro especializado para garantir respaldo aos alunos, ao corpo docente da instituição e às dependências do estabelecimento.

O produto impacta diretamente como uma alternativa positiva para as instituições de ensino, que sentiram as receitas diminuírem drasticamente em 2020, com matrículas canceladas e inadimplência alta. Para Gatta, a adesão ao produto está em alta e tende a se manter aquecida nos próximos anos, até que haja uma conscientização maior em relação a importância da educação, tornando o produto tão essencial quanto seguros para outros segmentos como o de automóveis, viagem, casa entre outros.

“O nosso produto ganhou força e se tornou essencial para muitas famílias que buscam tranquilidade e segurança para que 2021 e 2022 seja um período sem imprevistos e dificuldades na área acadêmica. No ano passado o crescimento foi de mais de 20% e esperamos aumentar ainda mais a comercialização, já que muitos estão mudando a forma de realizar o planejamento familiar, pensando no custo-benefício de ter esse tipo de seguro contratado”, finalizou.

N.F.

Revista Apólice