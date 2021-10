A MDS Brasil anunciou sua nova parceria com a BMG Seguros, para fornecer o seguro de bares e restaurantes para estabelecimentos de todo o Brasil, parceiros do iFood, referência em delivery online de comida na América Latina. O novo seguro tem como objetivo atender às necessidades de empresas que fazem parte do setor alimentício, garantindo apoio a organizações gastronômicas, bares, restaurantes, padarias, pizzarias, choperias e buffets.

“Essa parceria abre uma excelente oportunidade para pequenos e médios empresários deste ramo que, muitas vezes, ainda não tiveram a chance de contratar um seguro especializado como proteção abrangente. Nosso papel é tornar este serviço viável e acessível para estes empreendedores”, afirma Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos e CEO Brasil da corretora.

A abrangência do seguro é alta e inclui coberturas específicas para clientes dos estabelecimentos, além de serviços de assistência e manutenção. “Nossa oferta está disponível para todos os estabelecimentos parceiros do iFood, por meio do programa Vantagens do Chef. Atualmente, o iFood tem mais de 250.000 restaurantes cadastrados em todo o território nacional. Nossa expectativa é atingir 10% desse total no primeiro ano. Levando em consideração que o iFood é líder de mercado no segmento e está presente em mais de 1.100 cidades em todos os estados brasileiros, e a nossa oferta alcança toda essa base, entendemos que a parceria tem potencial para alcançar a liderança na penetração de seguros para restaurantes.”, explica Michele Cherubini, diretor de Estratégia e Novos Negócios da BMG Seguros.

As coberturas inclusas no seguro são voltadas a deterioração de mercadorias, danos elétricos a máquinas e outros equipamentos, incêndio e muito mais. O seguro, que já é de extrema importância, ganha ainda mais relevância no momento atual, no qual a situação econômica e as consequências do isolamento social desafiam a renda dos comércios do setor. Alinhadas a este cenário, as coberturas oferecidas pela parceria são específicas, de acordo com cada necessidade do segmento.

“Essa parceria com a MDS e o BMG vai nos dar respaldo para irmos além de números e resultados, nós queremos hoje, ser uma referência, fonte de inspiração para os outras a partir de nossas ações e propósitos. À medida em que vamos crescendo, olhar para os funcionários e parceiros é fundamental para a expansão dos negócios”, finaliza Thiago Amorim, gerente de Riscos e Seguros do iFood.

N.F.

Revista Apólice