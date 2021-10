A MatthewsDaniel apresentou o novo executivo da companhia no Brasil à partir de agosto de 2021. Ricardo Mendonça assume o cargo para liderar a operação no país, que é líder no ramo Energy (Petróleo) e desenvolver novos negócios em outros ramos, tal como Marine, além de Renováveis, e Marine Warranty Survey.

“Me sinto grato e feliz de continuar desenvolvendo este forte e reconhecido time, que nos últimos anos entregou alguns dos melhores resultados do Grupo. Ao longo destas seis décadas, temos inovado nossa resposta para atender as mudanças necessárias da indústria e do mercado como um todo, construindo um negócio global de sucesso com base em uma longa reputação de confiança e profissionalismo. Os resultados recentes e excelentes perspectivas, são frutos deste longo trabalho global em equipe, que permeia as gerações de nossa companhia, sem fronteiras”, disse o executivo.

Mendonça é engenheiro mecânico com pós-graduação no segmento de energia pela UFRJ e MBA pela Coppead-UFRJ com extensão na San Diego University, com foco em Engenharia Naval, Mecânica, Subsea e Offshore. Ele iniciou sua carreira em multinacionais, dentro de uma Consultoria (Downstream), e em seguida migrou para Inspeções e Vistorias (Marítima e Offshore) pelo Bureau Veritas e Licitações Comerciais para Empresas Estatais. Iniciou sua carreira na MatthewsDaniel em 2014 como regulador de grandes sinistros de Energy estando envolvido nos maiores sinistros do ramo no Brasil desde então, e assumindo a diretoria pelas operações no Brasil em 2017. Desde que assumiu, criou a divisão de Marine Warranty Survey (MWS) no Brasil, além de desenvolver o segmento de Marine.

A empresa foi fundada em 1962 e atualmente sua sede está situada em Londres, na Inglaterra, possuindo alcance global através de seus diversos escritórios nos quatro continentes. A empresa é líder em Regulação de Sinistros de Energy e Marine, sendo focada nos serviços de “pré” e “pós” riscos, como vistorias, investigações, Marine Warranty Surveys, Análise de Riscos, entre outros. Ricardo destaca o plano de desenvolvimento de negócios da empresa para, além de líderes em regulação de sinistros de Energy, ampliar ainda mais as soluções de Regulação em Marine; e de Marine Warranty Survey (MWS).

“O plano de desenvolvimento prevê continuar prestando serviços de excelência em Regulação de Sinistros de Energy (Petróleo, que é nosso core); e continuar crescendo o book de Marine, além da divisão de Marine Warranty Survey. Desenvolver a divisão de Regulação de Sinistros em energias renováveis, incluindo parques eólicos offshore; descomissionamento de plataformas de petróleo; além de ampliar ainda mais o leque de serviços pré-risco também estão em nossos planos”.

N.F.

Revista Apólice