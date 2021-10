A Liberty Seguros anunciou hoje os três vencedores do Cresça Minha Ideia, primeiro programa de aceleração no mercado de seguros voltado exclusivamente para corretores. A iniciativa, lançada em abril deste ano, tem como objetivo fomentar o espírito empreendedor nos corretores, além de estimular a criatividade para atender às necessidades dos clientes de forma disruptiva e impulsionar a cultura de inovação em todo o mercado.

Ao longo dos últimos meses, a seguradora avaliou 253 ideias de cerca de 400 corretores de todo o Brasil, que concorreram com projetos para responder ao seguinte desafio: “Como a Liberty Seguros pode ser mais digital e ajudar os corretores a oferecerem uma melhor experiência ao cliente? Após a curadoria das ideias, 15 finalistas passaram pela fase de jornada inovadora e puderam enviar video-pitch para a banca examinadora composta por executivos da empresa: Andrea Iorio, especialista em transformação digital e ex-diretor do Tinder e da L’Oréal no Brasil, e Gustavo Doria, especialista no mercado de seguros e fundador do portal CQCS, que avaliou cada ideia em conjunto e escolheu os vencedores.

Confira os vencedores:

O primeiro lugar é a ideia “Experiência de Sinistro Whatsapp”, criada por Vitor Bezerra, Thiago Fernandes e Eder Silverio, da Nossa Adm e Corretora De Seguros Ltda, que tem como objetivo transformar a experiência dos clientes e corretores durante o processo de sinistro por meio de recursos do WhatsApp. O projeto campeão levará o prêmio de R$10 mil e será acelerado em 2022, com lançamento previsto para o primeiro trimestre do ano, além de uma consultoria de negócios com um time da Liberty especializado em metodologias ágeis e desenvolvimento de projetos.

O segundo lugar, que levará um prêmio de R$ 7 mil, é a ideia “Gamificação Liberty”, criada por Marcos Ferreira, da corretora Rodrigo Geraldo de Souza, que propõe aplicar o conceito de gamificação, possibilitando uma interface interativa entre os parceiros e os segurados da companhia.

O terceiro lugar, premiado com R$ 3 mil, é o “Cashback Liberty”, desenvolvido por Mariana Cunha, Maíra de Oliveira e Deivison Pereira, da Madema Corretora e Adm de Seguros Ltda, que visa aplicar ao mercado de seguros a tendência de recompensas em dinheiro.

“Fiquei positivamente surpreendido pelo engajamento dos corretores no programa Cresça Minha Ideia, e pela qualidade das ideias: foram tantas ideias boas que foi difícil escolher os 3 ganhadores. Por outro lado, a iniciativa da seguradora é extremamente louvável e demonstra um olhar atento para o papel do ecossistema de empreendedorismo como um acelerador do processo de transformação do mercado de seguros no Brasil” afirma Iorio.

Os projetos ganhadores foram divulgados durante um webinar de transformação digital da Liberty Seguros para os corretores, com a presença do vice-presidente comercial da seguradora, Marcos Machini, Marcelo Blay, fundador e CEO da Creditas, e Luís Rasquilha, CEO da Inova Consulting.

“Estamos muito felizes com os resultados do Cresça a Minha Ideia, uma iniciativa que reconhece a força dos corretores como fonte de inovação e avanço do mercado segurador” afirma Patricia Chacon, CEO da Liberty Seguros. “Recebemos ideias incríveis dos participantes, e como é nossa tradição e comprometimento com os corretores, vamos as colocar em prática para entregar cada vez jornadas mais fluidas aos nossos clientes e parceiros”.

N.F.

Revista Apólice