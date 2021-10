A Korsa anunciou sua nova aliança comercial com o Pró-Frotas, startup de gestão de pagamento e abastecimento de frotas. A parceria entre as empresas garante o controle de todo o processo de gestão de abastecimento de maneira segura e simples, uma experiência 100% digital e fluida para motoristas e gestores.

Para James Theodoro, CEO da corretora, a parceria com o Pró-Frotas vem aumentar a oferta de serviços logísticos dentro do conceito “Korsa 360” e vai gerar ganhos significativos para os clientes. “Não há custos , muito pelo contrário, há compromisso por redução de custos e entrega serviço diferenciado. A expectativa é que essa parceria venha beneficiar 100% dos clientes, seja transportador ou embarcador, seja frota pesada ou leve”, completou.

Além de outras diversas bandeiras, a startup é parceira da empresa Ipiranga, com milhares de postos credenciados pelo Brasil. A solução permite a realização de transações via aplicativo, integração entre sistemas rastreadores, recolhimento de notas fiscais, entre outras funcionalidades, além de conceder prazo de pagamento.

A parceria com a Korsa oferece ainda suporte 24 horas por telefone e via WhatsApp, captura do hodômetro e litragem no bico da banco sem necessidade de instalação de qualquer equipamento, além da verificação de localização do veículo e sincronização do aplicativo, levando ainda mais segurança para a operação dos clientes.

“O Pró-Frotas nasceu com o propósito de reinventar a gestão de frotas e, diante deste desafio, estamos sempre de olho no mercado, buscando nos atualizar e oferecer dentro da nossa plataforma soluções digitais que atendam às necessidades dos nossos clientes. Pensando nisso, é que estamos expandindo nossa atuação com o lançamento dessas novas funcionalidades que, com certeza, vão ajudar no dia a dia de motoristas e gestores das frotas”, finaliza Rodrigo Zacharias, head de Marketing no Pró-Frotas.

N.F.

Revista Apólice