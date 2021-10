Mesmo durante o tenebroso período de pandemia, com a queda do consumo de produtos de proteção patrimonial, a Ituran conseguiu manter uma rotina de lançamento de novos produtos e serviços. “Ampliamos o leque de coberturas do Ituran com Seguro, como a aceitação para veículos acima de 25 anos, um parcela que fica apartada do setor”, conta Roberto Posternak, diretor Comercial da empresa.

A empresa já possuía um produto amplo, com cobertura básica de perda total decorrente de roubo, furto ou incêndio. Já era possível adicionar a cobertura para terceiros e colisão. “Passamos a incluir a perda parcial neste produto, para que o corretor de seguros tenha um mix de coberturas para oferecer ao cliente, vendendo um pacote de acordo com cada necessidade”, mostra o executivo. Por conta do rastreador atrelado ao Ituran Com Seguro, as seguradoras parceiras oferecem condições especiais, que proporcionam produtos com valores até 50% mais baratos que os similares do mercado.

“Qualquer consumidor, dos produtos com ou sem seguro de carro ou moto, têm direito à cobertura de 15 dias de carro reserva, para perda total por roubo e furto (quando o veículo não é localizado) ou por colisão”, adianta Posternak. É importante ressaltar que o índice de recuperação de veículos da Ituran é de 90%.

Uma novidade que a empresa acaba de apresentar é o Ituran Com Seguro Moto para atender a um mercado carente de proteção securitária. “Este produto atende a motos de qualquer cilindrada. Inicialmente o produto é ofertado para a capital paulista e região metropolitana, mas a ideia é ampliar para outras praças de acordo com o crescimento e aceitação pelo público”, acrescenta o executivo.

Para o produto de monitoramento (sem seguro), “se não houver recuperação do veículo em 30 dias, seja moto ou carro, no produto sem seguro com acionamento até 2 horas após o sinistro, é devolvido o valor de todas as mensalidades pagas, não importando o tempo de ligação com a empresa”, explica Posternak. É possível também agregar ao produto de rastreador o Ituran Assist, com serviços para veículos e residências. Nos produtos com seguro, em parceria com as companhias HDI, Liberty, Mapfre e Tokio Marine, a assistência é oferecida pelas próprias seguradoras. No caso do rastreador Ituran, a Facil Assist é a responsável pelo atendimento.

O Rastreador Ituran Plus possui coberturas de RCF de R$ 30 mil, APP de 10 mil, Assistência 24h e carro reserva. “Este produto é muito indicado para perfis que eventualmente possam não ser aceitos por seguradoras, como motoristas de aplicativo e de táxi”, indica Posternak.

PARCERIA REAL COM CORRETORES E SEGURADORAS

A grande novidade para os corretores de seguros é a Universidade Ituran, uma plataforma digital com conteúdo sobre produtos, capacitação, técnicas de vendas, marketing digital e outras ferramentas para apoio aos profissionais.

No portal da empresa, com um único envio de dados do segurado, é possível realizar a cotação de diversos produtos, e também é possível fazer o agravamento da comissão, com um pequeno acréscimo para o consumidor. Posternak ressalta que o pagamento das comissões é antecipado, pois o cliente pode parcelar em até doze vezes o pagamento. “Também fornecemos uma área de apoio aos clientes do corretor, com o objetivo de potencializar as vendas dos profissionais”.

Em 2020 a Ituran apresentou crescimento de 5%, mesmo com a pandemia. Para 2021, a empresa espera continuar no mesmo ritmo de crescimento. Para tanto ela investe na parceria também com as seguradoras, que têm acesso a um portal exclusivo com informações sobre todas as operações realizadas pelos seus segurados. “Além disso, todos os dados sobre os 700 mil veículos rastreados são disponibilizados, o que incrementa as ferramentas de análise de dados das seguradoras, fornecendo mais informações para a aceitação de riscos e também para a prevenção de fraudes”, completa Posternak.

* Matéria publicada na edição 270 da Revista Apólice