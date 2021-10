Para celebrar o mês em que é comemorado o dia do idoso, o Instituto de Longevidade MAG está oferecendo um novo benefício de descontos em medicamentos para seus membros.

A ação é realizada em conjunto a maior rede de farmácias do Brasil, que conta com as farmácias Drogasil e Droga Raia. Para medicamentos genéricos, são oferecidos descontos a partir de 47% e de 16% para medicamentos de marca.

Para participar e aproveitar o benefício, basta ser membro do Instituto ou se cadastrar gratuitamente como membro no site. É possível obter os descontos presencialmente em todas as unidades Droga Raia e Drogasil, por telefone ou via e-commerce. O benefício é válido enquanto a pessoa estiver cadastrada no Instituto, não tendo limite de utilização ou de quantidade de produtos.

De acordo com o diretor-executivo da organização, Henrique Noya, um dos papéis da instituição é educar o público sobre a necessidade de planejar a longevidade financeira, pois é comum que os gastos com a saúde se elevem após os 60 anos. “Trata-se de uma iniciativa que vai ao encontro do que o instituto acredita”.

N.F.

Revista Apólice