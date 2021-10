A 88i Seguradora Digital participa no próximo dia 09 de novembro da Open Insurance Week (OIW), evento virtual que reunirá as principais referências em inovação em um dos setores que mais cresce na economia do país. O evento, que acontece entre 08 e 11 de novembro terá painéis de CEOs e lideranças de insurtechs e seguradoras de diversos portes, consultorias e especialistas do segmento financeiro, além de jornalistas especializados, sobre temas diversos da área de seguros.

Rodrigo Ventura, fundador da companhia, vai abordar em sua palestra as mudanças geradas no mercado a partir da implementação do Open Insurance. Para ele, o uso de dados e de inteligência artificial são tecnologias aliadas fundamentais para a personalização do seguro. “Os dados obtidos de clientes vão permitir ajustar o preço à realidade financeira de cada um, principalmente de pessoas das classes C,D e E, segmentos ainda precariamente assistidos. O Open Insurance irá democratizar o seguro”.

O executivo também destaca a mudança de foco, que passará a ser totalmente centrado no consumidor e não mais das seguradoras. “O Open insurance vai gerar um ecossistema que propiciará a livre concorrência e o desenvolvimento de novos e atrativos produtos dentro do mercado de seguros”.

O movimento, na prática, proporciona que todas as companhias utilizem o sistema em conjunto. Para Ventura, a integração com o Open Banking será fundamental para a implementação mais rápida do sistema de seguros aberto. “O sistema do Open Insurance ganha com o máximo de aproveitamento das estruturas do Open Banking, evitando duplicação de esforços e recursos. São dois trilhos que correm paralelamente, mas que precisam conversar”, ressalta.

N.F.

Revista Apólice