Nos dias 9 e 10 de dezembro, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Seul, se abre para receber o I Congresso Brasileiro de Seguro de Vida, que em seu escopo se compromete a buscar formas de ampliar a penetração deste produto no País.

O evento será realizado no teatro do Hotel Wish Serrano, conceituado na região por sua ampla estrutura e serviço. Desenhado para ocorrer de forma presencial e com o objetivo de agregar valor e conhecimento para os corretores de seguros, agenciadores, agentes, securitários, assim como para todas as pessoas da comunidade, o Congresso deve proporcionar novas experiências, informações, aprendizados, palestras, testemunhos e estratégias de grandes corretores de seguros do mercado e também de líderes das maiores seguradoras brasileiras.

O congresso ainda trará oportunidade de networking além do turismo em uma cidade onde os congressistas poderão usufruir do lazer e decoração do Natal Iluminado.

Entre os palestrantes confirmados estão os corretores de seguros Ana Diamante, CEO da Diamante Corretora XP; José Luiz Mota, CEO do Grupo Caburé e fundador do App Anjo; Mateus Nicolau, Diretor da Azos e fundador da Cimpi; Rodrigo Rosa, Influenciador Digital na área de seguro de vida; Tiago Melo, corretor de seguros Past Country Chair MDRT; Claudia Simplício, assessora de treinamentos para corretores de seguros. Também devem participar oradores das seguradoras patrocinadoras do evento.

O I Congresso Brasileiro de Seguro de Vida tem o apoio institucional do SINCOR-RS, CVG-RS e Associação Top Corretores Brasil – ATCB.

No painel inicial, será tratado o tema: “A Evolução do Seguro de Vida no Brasil para os próximos 10 anos”. O outro painel, que finalizará o evento, terá o seu tema escolhido pelas redes sociais e internet, através da interação do público interessado, sendo que o tema mais solicitado será o escolhido para debate entre corretores e seguradoras.

Para mais informações e inscrições acesse o link.

Kelly Lubiato

Revista Apólice