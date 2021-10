O Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) segue trabalhando para ofertar os melhores planos de saúde na Região Sul, abrindo novas oportunidades também para os corretores de seguros. Para a região de Londrina, o GNDI Sul formatou produtos especiais para atender pequenas e médias empresas (a partir de 2 vidas): os planos Connect, Essencial e Smart Regional.

“Nosso trabalho em Londrina, assim como nas outras praças de atuação, tem como foco o modelo de verticalização. Isso permite ofertar saúde de qualidade na nossa Rede Própria de atendimento, com profissionais e tecnologias de última geração, por um preço atrativo”, afirma Celso Boaventura Jr., diretor médico do Cuidado Coordenado da empresa. Os planos são atrativos também para os corretores, que têm uma comissão diferenciada, e preços competitivos que partem de R$ 52,37 (este com coparticipação, enfermaria, de 02 a 99 vidas, 0 a 18 anos). Esta proposta está alinhada à missão da operadora de oferecer saúde de qualidade acessível a gerações de brasileiros.

Em todos os produtos, os beneficiários têm acesso à diversas facilidades como os aplicativos GNDI easy Sul e GNDI easy dr. Clinipam. Nos produtos PME, está incluso o plano odontológico Interodonto, com cobertura nacional e, também, o Interclube, um plano de benefícios exclusivo do Grupo com descontos em diversos tipos de comércio, medicamentos e produtos.

Cada produto ofertado na região de Londrina conta com suas próprias características. Confira:

Connect Londrina

Plano que possui atendimento diferenciado com uma Equipe do Cuidado. Tem também um médico da família, que acompanha o beneficiário pelo tempo que estiver no plano Connect, e possui flexibilidade de inclusão de beneficiários, como sobrinhos e netos.

Com o plano Connect, o cliente pode realizar consultas em qualquer local, onde ele estiver, através da Telemedicina. Caso necessário, ele poderá realizar também consultas presenciais. Com o diferencial de ter sempre o acompanhamento do médico da família.

Essencial

Conta com atendimento eletivo nos estados do Paraná e Santa Catarina, na rede credenciada e própria do GNDI Sul. Existe opções para planos com coparticipação e sem coparticipação.

Smart Regional

Atendimento eletivo nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, na rede credenciada e própria do Grupo. Opções de planos com coparticipação e sem coparticipação. No Smart, a empresa pode ter filiais em outras cidades/estados (PR, SC, SP ou RJ) onde tem Rede Credenciada e Rede Própria.

Além dos produtos mencionados, os clientes têm a segurança de utilizar os melhores hospitais de Londrina, como o Hospital do Coração Paes Leme e Hospital do Coração Bela Suíça.

N.F.

Revista Apólice