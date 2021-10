A Genial Investimentos firma parceria com a insurtech Easy2Life para dar início à oferta de produtos de vida para clientes da plataforma de investimentos. Com jornada 100% digital, os clientes terão acesso, num primeiro momento, a seguros de vida da SulAmerica.

O objetivo é agregar novos produtos complementares à estratégia de investimentos de atuais e novos clientes da empresa.

“O segmento vem crescendo em ritmo acelerado, sinal de que aos poucos o brasileiro vem perdendo a percepção de que o produto está relacionado apenas com a morte, pelo contrário, estão despertando para cultura da educação financeira, o seguro de vida funciona como uma proteção de renda para a família”, explica Sérgio Schwartz, responsável pela área de Seguros & Previdência da companhia. “É essencial para preservar o padrão financeiro da família em caso de ausência, doença grave ou acidente. Essa solução assegura que, mesmo em ocasiões de perda, os beneficiários não tenham a renda afetada nem esgotem suas reservas”, completa.

A parceria com a insurtech criada por Carlos Alberto Trindade Filho, ex-vice-presidente da SulAmérica, funcionará pelo modelo de whitelabel no site, criado para atender exclusivamente clientes da Genial.

“Para nós, da Easy2Life, a parceria com a Genial é um marco importante para a continuidade do sucesso de nossa estratégia. Fortalece em muito o nosso propósito de levar uma apólice de seguro de vida para a casa de cada família brasileira. A companhia traz uma base relevante de clientes para ser atendida com os diferenciais de nossa plataforma. Estamos muito felizes e orgulhosos de dividir esta importante conquista com um dos maiores e mais importantes grupos financeiros do país”, afirma Trindade.

Ele acrescenta que esse é apenas o começo da consolidação de um dos mais importantes pilares da estratégia da insurtech: as parcerias no modelo whitelabel. “Com a utilização da plataforma de simulação e compras online da Easy2Life, disponibilizada com a marca do parceiro, os clientes poderão ter o melhor produto e atendimento“, frisa o executivo.

A iniciativa marca a estreia da Genial na oferta de seguros para clientes finais por um canal B2C. Em abril, a empresa lançou marketplace de Vida e Previdência, porém voltado inicialmente para parceiros B2B. Ao todo, com ambas as formas de distribuição, a companhia já atua com seis seguradoras: Icatu, SulAmérica, Zurich, Omint, e mais recentemente Mapfre e Porto Seguro.

N.F.

Revista Apólice