Na semana entre 22 e 26 de setembro a GC do Brasil promoveu sua Convenção Anual, desta vez no Resort Ibero Star Selection Praia do Forte. Com a presença de 230 participantes, o evento proporcionou muita integração, jantares, premiações e um show com o cantor Thiaguinho e banda. Ainda houve um espaço especial para ouvir os executivos de seguradoras presentes e entender melhor as expectativas de mercado para 2022.

Segundo Nely Cortes, diretora operacional da empresa, “a equipe administrativa e de marketing da companhia veio cuidando de nossos eventos nos últimos anos, mas este teve uma adversidade única que foi a de garantir que o local e os participantes estariam devidamente preparadas para as regras sanitárias da pandemia. Fazer isto deslocando pessoas de vários estados para um resort há 80 quilômetros de Salvador onde ocorreriam almoços, jantares, premiações e show foi um desafio logístico que valeu muito a pena conquistar”.

Além da esperada confraternização, um tempo especial foi destinado a conversas com executivos de seguradoras objetivando entender as expectativas e estratégias das seguradoras para os próximos meses.

E a GC do Brasil já tem um próximo evento agendado. Desta vez atendendo ao convite do conhecido presidente do Clube dos Seguradores da Bahia, Fausto Dorea, José Luís S F Silva, diretor geral da empresa, falará aos corretores e executivos de seguradoras associados do clube sobre a organização e as expectativas de crescimento em vídeo apresentação agendada para 29 outubro.

Para Marcos A Alves, presidente da empresa e titular da Preview Corretora de Seguros, “estamos vivendo um momento de maior aproximação com o mercado de seguros e, em especial, com os corretores de seguros. Queremos que o modelo de trabalho, os processos e as vantagens da GC sejam conhecidos e reconhecidos e somos gratos as oportunidades que nos estão sendo oferecidas”.

Ainda este ano esta programada a participação da companhia no evento CQCS Insurtech onde, dias 23 e 24 de novembro, haverá um estande exclusivo dividindo espaço com seguradoras e fornecedores de tecnologia e serviços do mercado em um ambiente muito focado em tendências e inovação. Novamente o diretor geral da GC do Brasil será um dos palestrantes.

São três eventos diferentes, um focado em reconhecer o que a GC construiu em seus onze anos de existência, outro no relacionamento atual com os corretores e executivos do mercado e outro com vistas ao futuro. Esta presença da empresa, inclusive inaugurando os eventos presenciais do mercado de seguros, é o credo de que o futuro vai demandar coragem, ousadia e relacionamento com o mercado e com os corretores de seguros.

