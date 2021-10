Outubro marca a profissão do corretor de seguros. A data que celebra a atuação desses especialistas, o dia 12, é motivo para destacar a importância deles no cuidado com o futuro das pessoas. O Gboex, além de ações de comunicação e de reconhecimento, lança a campanha Desafio Mês do Corretor.

Os corretores parceiros da empresa, ou que vierem a se inscrever no período da ação, receberão prêmios como forma de valorização pelo desempenho das vendas de pecúlio individual, seguros e serviços de assistências realizadas durante este mês. Além de premiação em dinheiro, os profissionais que alcançarem as duas maiores produções de cada região receberão incentivos complementares.

A campanha tem abrangência nacional e os profissionais poderão participar desta e de outras etapas até 31 de dezembro deste ano. O regulamento completo está disponível no Portal do Corretor.

A superintendente Comercial, Comunicação e Marketing, Ana Maria Pinto, ressalta que o Gboex percebe os profissionais como a base da entidade, essenciais para os projetos de expansão e para oferecer segurança em relação ao futuro. “São o elo mais relevante com o cliente e com o desenvolvimento de novas ideias e negócios, uma parceria que protege vidas.” Conforme a executiva, a empresa atua para permitir crescimento, oferecer oportunidades diferenciadas e reconhecer a dedicação.

Ana Maria enfatiza o perfil dinâmico da profissão, a qual engloba o desempenho como consultor, gestor e analista. “Tudo embasado em conhecimento técnico. O corretor é também um bom conselheiro para uma vida mais equilibrada no amanhã”, resume. Segundo ela, a organização preza pelo atendimento das demandas dos corretores e apoia o trabalho realizado. “As campanhas de incentivo, promovidas durante todo o ano, valorizam o comprometimento desses agentes que são fundamentais para a empresa”, conclui.

N.F.

Revista Apólice