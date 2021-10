A eBaoTech está realizando uma campanha para oferecer o InsureMO®, sua solução para o ecossistema de seguros. Ela pode ser utilizada por qualquer seguradora, corretora, canal de afinidade, e-commerce/varejista, banco, fintech, insurtech, startup de tecnologia ou qualquer empresa que deseje ofertar um seguro em um produto ou serviço.

O objetivo da companhia é aproveitar o movimento do Open Insurance, que permitirá a troca de informações entre os diversos players do mercado para o desenvolvimento de novos negócios, para prover suporte a todos os players do setor que queiram fazer parte desse ‘novo mercado’ que está em desenvolvimento.

“Muitas empresas querem desenvolver projetos digitais e não o fazem porque o investimento é alto e o tempo de construção é longo. Como nós já temos uma plataforma testada e aprovada no Brasil, nossa proposta é simples: nós disponibilizamos o InsureMO®, acelerando a digitalização, diminuindo a praticamente zero os custos iniciais para o cliente, em troca de uma pequena parte da movimentação. É bem mais barato e viável do que investir para criar algo do zero”, explica Rafael Rodrigues, Country Manager da eBaoTech no Brasil.

Segundo o executivo, esse modelo de negócio já é bastante utilizado pelo varejo e pelo e-commerce, duas áreas em que a multinacional atua fortemente no Brasil, mas é ainda relativamente novo no mercado de seguros brasileiro.

“O Open Insurance trará muita agilidade e escalabilidade para os negócios num futuro bem próximo, devido a esse compartilhamento de informações. Por isso, acredito que essa é uma oportunidade de unir esforços para oferecer e distribuir produtos inovadores e conquistar novos consumidores para o mercado de seguros. No que depender da empresa, estamos à disposição”, disse Rodrigues.

Recentemente, a companhia anunciou a implementação da plataforma para a empresas participantes do Sandbox da Susep, formada por API’s abertas e uma estrutura com capacidade para operar 100% na nuvem. Dessa forma, uma das mais novas seguradoras do Brasil já chega ao mercado totalmente digital. “Esse novo modelo de negócio não é apenas uma tendência, mas uma realidade, e quem estiver preparado certamente largará na frente”, concluiu o executivo.

