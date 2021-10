Nesta terça-feira, 19 de outubro, começará o InsurTech Brasil, evento online focado em conectar startups com diversidade de atuação e o mercado segurador. Durante dois dias, o encontro deve reunir mais de mil congressistas como representantes de startups, seguradoras, empresas de tecnologia, reguladores, distribuidores, prestadores de serviço e demais agentes da cadeia

Entre os palestrantes estará Denise Oliveira, CEO da fitinsur. No dia 19 de outubro, a partir das 17h15, ela participará do painel “Open Insurance na Prática: Tendências Atuais e O que Está por Vir?”. Na mesa estarão também Gustavo Leança, head Soluções para Seguros da Capgemini Brasil; e Leonardo José Brasil de Carvalho, chefe do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

“Acredito que esse será um dos principais painéis do encontro porque o Open Insurance é um tema que desperta muita curiosidade e deve impulsionar ainda mais o nosso mercado. Será um grande prazer debater um assunto tão importante com outros grandes nomes do setor. Aproveito ainda para convidar todos para acompanhar esse painel”, disse Denise.

Nesta edição, o InsurTech Brasil terá 10 horas de troca de experiências e informação sobre o mercado de seguros, divididas entre os dias 19 e 20 de outubro, entre 15h e 20h. Para mais informações sobre o evento, basta acessar o site.

N.F.

Revista Apólice