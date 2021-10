Os canais da Fenacor e do CQCS no Youtube transmitirão na próxima terça-feira, 12 de outubro, “Dia do Corretor de Seguros”, a partir das 10 horas, um programa especial que mostrará a entrega, em todo o Brasil, das 275 toneladas de alimentos, distribuídas em 22 mil cestas básicas, que foram arrecadadas durante a ação social “Conexão Solidariedade”, realizada pela Federação e pelos Sincors, com o apoio do movimento “Família em Ação”.

Essas cestas básicas foram destinadas a famílias brasileiras afetadas diretamente pela pandemia e que se encontram em uma situação de extrema vulnerabilidade. A CUFA (Central Única das Favelas) teve participação fundamental e efetiva na distribuição em boa parte dos estados. No total, mais de 100 entidades receberam as doações.

No programa será dada a largada para outra ação social relevante, igualmente voltada para pessoas carentes. Desta vez, os beneficiados serão os jovens e crianças que tiveram seu aprendizado nas escolas profundamente afetado durante a pandemia, inclusive por não ter equipamentos adequados para assistir aulas por meio remoto. “Contamos, mais uma vez, com o amplo apoio de cada corretor de seguros e de outros profissionais do mercado, das seguradoras e, enfim, de toda a sociedade”, adianta o presidente da Fenacor, Armando Vergilio.

Segundo ele, a ação “Educação – um Caminho Seguro” vai ajudar estudantes do ensino básico e médio a recuperarem o tempo perdido.

Por fim, serão anunciados o local e data do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que marcará o retorno aos eventos presenciais, mas com seguindo rigorosamente todos os procedimentos de segurança dos participantes, no início de 2022.

N.F.

Revista Apólice