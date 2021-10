EXCLUSIVO – Para comemorar o Dia do Corretor de Seguros, a Fenacor realizou no final da tarde de ontem, 13 de outubro, uma live no canal do CQCS no YouTube para mostrar a entrega de 275 toneladas de alimentos, distribuídas em 22 mil cestas básicas, que foram arrecadadas ao redor do Brasil através da campanha “Conexão Solidariedade”, organizada pela Federação e pelos Sincors, com o apoio do movimento “Família em Ação”.

Armando Vergílio, presidente da Fenacor, ressaltou o engajamento dos corretores durante a campanha e os parabenizou pela data. “Não me lembro de outra categoria que tenha feito uma ação que tenha tido uma expressão tão grande como a nossa Conexão Solidariedade. A pandemia, apesar de triste, se mostrou como uma grande oportunidade do setor ressaltar sua relevância. Obrigado aos corretores de todo o Brasil, às seguradoras que puderam participar desse ato tão generoso”.

A vice-presidente da entidade, Maria Filomena Branquinho, comentou sobre a próxima campanha organizada pela Federação, a “Educação: Um caminho seguro”, que tem como objetivo apoiar alunos do ensino fundamental e médio que tiveram os estudos prejudicados pela pandemia. “Toda pressão que o corretor vem sofrendo desde 2019, mas a gente se reinventa. Juntos, somos muito mais fortes. Inclusive capaz de cuidar de nós, do nosso mercado e do próximo.”

Durante a live também foi confirmada a data do 22º Congresso dos Corretores. O evento irá acontecer entre 3 e 5 de março de 2022 no Royal Palm Plaza Resort Campinas, localizado no interior de São Paulo. Vergílio afirmou que um dos motivos para a realização do Congresso foi o avanço da vacinação no Brasil, mas que serão seguidos todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. “Por todos os estudos e análises criteriosas podemos dizer que esse evento será grandioso, pelos protocolos e por voltarmos a nos ver. Só poderão participar presencialmente aqueles que estiverem totalmente vacinados. Além disso, será exigido que os participantes façam um teste no local ou apresentem um resultado negativo de um teste feito alguns dias antes”.

Com um modelo híbrido, a partir de segunda, dia 18, será aberta a primeira etapa das inscrições para o evento exclusivamente para corretores associados ao Sincor. O presidente da Fenacor disse que o valor dos ingressos será acessível e que o evento contará com a presença de diversas personalidades do setor. “Os principais especialistas do mercado estarão presentes no Congresso, analisando como o segmento deve se comportar, os problemas, os caminhos e soluções que vamos discutir com os corretores de seguros”.

As inscrições estarão abertas primeiramente para quem deseja participar do evento presencialmente, e logo estarão disponíveis para os interessados em acompanhar online. “Posso assegurar que é a melhor programação de um congresso de seguros”, ressaltou Vergílio.

Nicole Fraga

Revista Apólice