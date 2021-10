A Fairfax Brasil com total de ativos de R$ 3,4 bilhões, apresentou sua nova logomarca. Criada pela Sunset DDB, a linha de comunicação visual tem o objetivo de transmitir os principais atributos que são a essência da marca empresa: transparência, sustentabilidade, inovação, credibilidade e empatia com o público.

O presidente da seguradora, Bruno Camargo, afirma que está mais do que na hora de redefinir a experiência do seguro no Brasil e no mundo. Ele afirma que o mercado securitário precisa se reinventar e tornar seus processos menos burocráticos e mais transparentes para mudar a percepção dos clientes que ainda se mantém distantes do setor.

“A indústria de seguros é a principal responsável por esse distanciamento da sociedade. Não é clara e muito menos transparente em sua comunicação. Emprega uma linguagem hermética típica de quem deseja manter distanciamento. As seguradoras precisam conhecer melhor as pessoas para que possam desenvolver produtos e soluções inovadoras, permitindo que possam fazer parte da cadeia de valor do cliente”, diz Camargo.

A imagem gráfica FF >>Seguros teve origem na expressão Fast-Forward, que significa avanço rápido na gravação de áudio e vídeo, explica Pipo Calazans, CEO da Sunset DDB. A nova identidade visual é mais leve e conta com uma tipografia simples e moderna. A cor azul foi mantida, mas numa tonalidade mais acentuada em relação à identidade visual anterior, refletindo o novo momento da companhia que busca se mostrar mais ágil e uma relação mais amigável com o público.

O novo posicionamento da FF >>Seguros trabalha com uma linguagem contemporânea e divertida, sem perder percepção de empreendedorismo, pioneirismo e credibilidade, reforçando o jeito diferente e descomplicado de ser da Fairfax.

Com relação ao significado do novo visual da marca, Calazans conta que a mudança objetiva impactar as pessoas a partir da paixão da FF >>Seguros pelo negócio e do conhecimento da empresa no setor. Na sua visão, a mudança é mais profunda do que o desenho da nova assinatura institucional. Ele conta que foi realizado um intenso processo de rebranding envolvendo a agência e os executivos da seguradora para buscar o novo posicionamento corporativo da seguradora e de suas unidades de negócios.

Entre outras ações, a Sunset DDB organizou o Sprint Creative, com intuito de demonstrar a importância de ser desenvolvida uma nova narrativa para a seguradora, capaz de traduzir sua visão e valores. A partir do evento foi criado o Manifesto da Marca que visa “impactar positivamente o mundo a partir da nossa paixão e do nosso conhecimento sobre o negócio de seguros”.

Para o presidente da Fairfax, o processo de reposicionamento institucional soube captar muito bem “a essência da alma da seguradora”. Segundo ele, a logomarca buscou evidenciar um novo modelo de negócio baseado na inovação e transformação da relação da seguradora com as pessoas.

“A nossa meta é transformar a maneira como a companhia opera, conectando performance, sustentabilidade e desenvolvimento humano, lastreados nos valores da marca. É preciso entender que o setor de seguros deve focar mais no negócio (business assessment) do que sobre no risco da operação (risk assessment), pois, no final, todos ganham com essa mudança de visão de mundo”, enfatiza Camargo.

