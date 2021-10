A Europ Assistance Brasil (EABR) anunciou expansão em seu portfólio de clientes para a oferta de seguro viagem nacional e internacional, oferecendo diversas assistências.

No mês de outubro foi fechado um novo contrato de parceria com uma empresa do seguimento de saúde com aproximadamente 400 mil vidas elegíveis. Serão contemplados planos nacionais e quatro internacionais, que oferecem de coberturas básicas a premium, com serviços adicionais.

Dentre os serviços inclusos no seguro viagem oferecido pela empresa, estão Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas, Consultas e Cirurgias Não Estéticas, sessões de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Psicoterapia, Traslado Médico, Despesas Farmacêuticas, Regresso Sanitário, Serviço de Concierge e Auxílio na Localização de Bagagem, além de coberturas para situações delicadas, como Regresso Antecipado, Traslado de Corpo, Retorno de Familiares em Caso de Falecimento do Segurado, entre outras. Os segurados, independentemente da categoria, têm cobertura mínima de três meses por ano em viagens, no Brasil e no exterior.

Para Rogerio Guandalini, diretor comercial de Marketing e Produtos da Europ Assistance, o grande diferencial da companhia para essa conquista é a qualidade no atendimento prestado aos segurados. “Nossa capilaridade de atendimento e abrangência internacional com presença em mais de 200 países, aliadas à nossa dedicação em zelar por nossos clientes 24 horas por dia, é com certeza nossa maior bandeira e, com orgulho, nosso maior diferencial”, ressalta o executivo.

Para utilizar o seguro, o beneficiário comunica a Central de Atendimento ou através de um portal online, avisando antes da viagem o destino e tempo requerido. Em caso de sinistro, o segurado poderá contar com toda a rede e capilaridade da empresa no Brasil e em todo o mundo.

Guandalini ainda reforça que o maior diferencial da organização são seus mais de 50 anos de experiência em seguros e assistências médicas em viagem, “os nossos clientes poderão contar com a nossa força, qualidade e alcance internacional, com mais de 750.000 provedores, garantindo a segurança e tranquilidade, a qualquer hora e em qualquer lugar”.

A parceria endossa a estratégia de expansão da Europ Assistance no Brasil, com o objetivo de dobrar a operação no país e se posicionar entre as 3 maiores empresas de assistência viagem no mercado.

N.F.

Revista Apólice