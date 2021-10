Celebrado há 51 anos no dia 12 de outubro, o Dia do Corretor de Seguros é uma data para ressaltar a importância da profissão para a sociedade. O CVG-RJ (Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro) parabeniza os corretores em uma nota divulgada. “A dedicação e profissionalismo da categoria ficam evidentes através do bom funcionamento, credibilidade e crescimento do mercado de seguros, em especial, no estado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior produtor de seguros do Brasil”, comenta o presidente da entidade, Octávio Perissé.

No ramo de Pessoas, segundo o presidente, “o corretor é o profissional que se propõe a garantir o bem-estar, a proteção e o futuro das milhares de famílias brasileiras, isto é, o patrimônio mais importante do cidadão: a vida, a saúde e a previdência”, afirma Perissé, acrescentando: “Os corretores estão de parabéns por seu trabalho constante, complexo e criterioso em suas consultorias, levando tranquilidade e proteção às famílias”, conclui o executivo.

A AECOR-RJ (Associação Estadual dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro) também emitiu uma nota comemorando a data e parabenizando a categoria. “Parabenizamos a todos os corretores, que são responsáveis pela distribuição dos produtos de seguros e do sucesso do setor. Da mesma forma, gostaríamos de dar os parabéns também aos securitários, aliados importantes na nossa luta diária em prol do atendimento aos segurados”, afirmou Jayme Torres, diretor da entidade.

“Os corretores de seguros, no período de pandemia, mostraram ainda mais o seu valor e a sua importância para as operações de seguros. Convocados a integrar uma força tarefa emergencial mostraram que faça chuva ou sol estão aptos a responder com agilidade aos imprevistos. E a nossa jovem Associação continuará dando o apoio assistencial importante aos corretores. Ser corretor de seguros é motivo de orgulho para todos nós”, comemora o diretor, acrescentando: “Parabenizo os corretores que fazem das suas trajetórias um canal sólido de apoio e solidariedade ao segurado, encarregados da proteção do patrimônio, da vida e até pelo futuro da sociedade e também os securitários, incansáveis no apoio às nossas operações e as atividades de todo mercado segurador”, destacou.

A Aconseg-RJ (Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro) emitiu um comunicado ressaltando a importância do Dia do Corretor para confirmar sua importância na atuação estratégica do setor de seguros. A instituição, por meio das suas associadas, está presente no dia a dia dos corretores, auxiliando-os em melhorias na estrutura técnica, comercial e tecnológica por baixo ou nenhum custo adicional.

Para Joffre Nolasco, presidente da entidade, o papel do corretor é primordial para o desenvolvimento, a manutenção e a sustentabilidade do setor. “Os corretores são os estrategistas para o incremento da distribuição de produtos da indústria do seguro, promovendo a capilaridade do atendimento comercial. São os profissionais que mantém a sinergia das assessorias e de todo o setor. Continuaremos, por meio da Associação, a auxiliar na transformação que o bom trabalho exercido pelas assessorias provoca no cotidiano dos corretores”, ressaltou.

Luiz Philipe Baeta Neves, reitor da Universidade Aconseg e tesoureiro geral da Aconseg-RJ, se juntou às homenagens aos corretores de seguros, lembrando que os cursos oferecidos pela instituição são um verdadeiro passaporte educacional rumo às novas exigências do mercado, um dos legados mais importantes para os profissionais. “Parabéns a todos os corretores por este dia que celebramos a sua opção e dedicação por este mercado que todos nós amamos. Parabéns!”.

