Os seguros de vida cresceram 18,5% apenas nos cinco primeiros meses de 2021, resultado impulsionado também pela pandemia que evidenciou a noção de risco e a necessidade da proteção securitária. Mas o que falta para que os corretores atendidos pelas assessorias aproveitem esse ambiente favorável de expansão dos seguros de pessoas, um dos segmentos que mais cresce no mercado, no sentido de melhorar sua produção e os resultados dos seus negócios?

Essa foi uma das provocações feitas no seminário online realizado pela Aconseg-MG (Associação das Agências, Assessorias e Consultorias de Seguros do Estado de Minas Gerais) e pelo CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) na manhã do dia 19 de outubro.

O presidente da Aconseg-MG, Robson Augusto Carneiro, considera que falta ao corretor ser proativo na hora de oferecer o produto ao cliente, promovendo o processo de cross seling na sua carteira. “Por que no momento de renovar o seguro de auto, residencial, o corretor não oferece o seguro de vida ao cliente? Sabemos que é uma venda diferenciada, consultiva, que exige conhecimentos mais profundos dos hábitos e das necessidades daquele consumidor. Mas as assessorias estão prontas para dar todo suporte operacional, capacitar e apoiar o corretor que queira ingressar no ramo”.

João Paulo Moreira de Mello, presidente do CSP-MG, aponta que não só os seguros de vida vêm em curva ascendente, mas também o Saúde, Odonto e Previdência. “É preciso que o corretor de assessoria atue conscientizando e aculturando os clientes, mostrando a importância da proteção pessoal e financeira. Apesar da porcentagem significativa da produção gerada pelo canal assessoria dentro das seguradoras em outros ramos, observamos que a participação dos seguros de pessoas ainda é baixa. Temos um oceano de oportunidades a ser explorado”, ressaltou.

As seguradoras que operam com assessorias no Estado foram convidadas para participar do evento. Executivos da Bradesco Seguros, Sompo Seguros, HDI Seguros, Porto Seguro, Seguros Sura, Tokio Marine Seguradora e Zurich se colocaram à disposição das assessorias e dos corretores para apoiá-los seja com produtos, tecnologia, plataformas digitais, treinamentos, processos de gestão. As companhias também têm interesse em aumentar a representatividade dos seguros de pessoas em seus negócios.

Elas fizeram questão de valorizar o papel das assessorias como importantes parceiras comerciais das seguradoras. Foram unânimes em destacar que não há diferença de remuneração e tratamento entre corretores ligados às assessorias e aqueles atendidos diretamente pelas filiais ou sucursais das seguradoras.

Após as explanações, representantes das instituições promotoras do evento, assessorias filiadas à Aconseg-MG e seguradoras responderam perguntas do público, via chat. Mais de 130 pessoas participaram da live. A mediação do evento ficou a cargo do consultor e professor Maurício Tadeu Barros Morais.

Na oportunidade, os dirigentes das assessorias filiadas à Aconseg-MG Jader Abreu (Asseg), Hélio Loreno (Classic), Carlos Eduardo Brum (FF Seguros), José Ivan (Gold) e Robson Carneiro (Asteseg) deram seu depoimento enfatizando o trabalho de apoio ao corretor para desenvolver sua carteira de seguros de pessoas. Eles também agradeceram a parceira das seguradoras e convidaram outras assessorias do estado a se filiarem à entidade.

O encontro reuniu autoridades do mercado como o presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Marco Antônio Neves; as presidentes do Sincor-MG, Maria Filomena Magalhães Branquinho e do Clubcor-MG, Maria do Carmo Ferreira Ribeiro Costa, além da coordenadora regional da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Nívea Barros. O presidente da Aconseg-SP, Hélio Opirari, também prestigiou o seminário.

N.F.

Revista Apólice