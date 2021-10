A Suhai Seguradora incorporou em seu time o executivo Eduardo Grillo, que assume a diretoria Executiva Comercial. A posição ocupada por Grillo é fundamental para a estratégia de crescimento da empresa e sua expertise diante das decisões comerciais auxiliarão na integração com fornecedores e clientes.

“A Suhai é uma seguradora com um propósito muito importante no mercado, estamos possibilitando que uma quantidade cada vez maior de brasileiros possa ter seguro. No tamanho que atingimos esse ano, faz muito sentido uma contratação importante como a do Grillo. Além disso, a retenção dos clientes que já fazem parte da nossa companhia e confiam em nosso portfólio de produtos é parte essencial dos projetos futuros”, afirma o CEO da companhia, Fernando Soares.

A organização vem crescendo nos últimos anos sempre acima do mercado e só neste primeiro semestre apresentou um crescimento de 34%. O objetivo da empresa é manter este ritmo acelerado trazendo soluções para clientes e corretores. Atualmente o Brasil é um dos lugares onde 70% dos proprietários de veículos não possuem seguro, por este ser um serviço caro, mas a seguradora se mantém firme no seu propósito de democratizar o seguro para carros, motos e caminhões no país.

“Certamente essa parceria resultará em ótimos resultados. A Suhai está ajudando a alterar a cultura brasileira sobre a não necessidade de seguros, principalmente para os que são deixados de fora deste mercado. Esse é o momento de virarmos esse jogo e de demonstrarmos como boas estratégias aliadas a dados e tecnologia de ponta são capazes de alterar esse cenário”, completa o executivo.

Grillo tem larga experiência nos setores financeiro e de seguros, tendo uma carreira de mais de 20 anos em instituições de grande porte. Nos últimos 14 anos ocupou o cargo de diretor comercial na Allianz e antes disso, liderou diversas áreas de Seguros dentro do complexo Itaú.

O executivo é graduado em Administração de Empresas, pós-graduado em planejamento e análise de investimentos e tem mestrado em estratégias e organização pela Universidade Federal do Paraná.

