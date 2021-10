O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) promove no dia 4 de novembro, às 9 horas, um seminário online para debater os impactos da pandemia na saúde suplementar e as perspectivas do setor no Brasil. O evento terá a presença do presidente da FenaSaúde (Federação Nacional de Saúde Suplementar), João Alceu Amoroso Lima.

A pandemia levou o brasileiro a uma mudança no perfil dos desejos de posse. Segundo pesquisa do Instituto Vox Populi, feita em junho, o plano de saúde é o terceiro maior desejo do brasileiro, depois da casa própria e da educação. Atualmente, somente 25% da população tem acesso ao seguro ou plano de saúde.

A saída para aumentar a contratação desses produtos pelos consumidores também estará na pauta do evento. “É inegável a contribuição da saúde suplementar nesse momento de crise sanitária. O setor investe constantemente em novas tecnologias, oferta de novos procedimentos, como a telemedicina, para melhorar a qualidade de vida dos usuários de planos e seguros saúde. Tudo isso gera uma pressão nos custos do setor que precisar ser debatido e equacionado para que haja continuidade na prestação de serviços”, comenta o presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello.

O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas neste link. São esperados participantes de todo segmento como autoridades da área, corretores de seguros, representantes de seguradoras, operadoras, corretoras, plataformas de vendas e administradoras de benefícios.

