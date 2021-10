A Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de Resseguros, de Capitalização, de Previdência Privada, das Empresas Corretoras de Seguros e de Resseguros) informa que o hotsite do 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros e da 21ª Exposeg somente estará aberto para inscrições a partir do dia 16 de novembro.

Até lá, por iniciativa dos Sincors, apenas e exclusivamente os seus associados, pessoas físicas ou jurídicas, podem inscrever-se e confirmar sua participação do Congresso, em condições especiais e subsidiadas, diretamente nos seus respectivos Sindicatos.

No Sincor, até o dia 16 de novembro, haverá um limite de inscrições já que o número de vagas no evento também será limitado. Poderão ser feitas, antecipadamente, apenas duas inscrições, no caso de associado pessoa física, ou quatro, para a associada pessoa jurídica.

A partir do dia 16 de novembro, além dos valores de inscrições diferenciados para “Corretores de Seguros Associados”, “Corretores de Seguros não Associados” e “Outros”, também estarão disponíveis os pacotes para hospedagem.

A entidade comunica ainda que, excepcionalmente, firmou convênio com o Ibracor (Instituto Brasileiro de Autorregulação do Mercado de Corretagem de Seguros, de Resseguros, de Capitalização e de Previdência Complementar Aberta). O objetivo é oferecer, a partir do dia 16 de novembro, condições especiais (iguais as dos associados aos Sincors) para as inscrições no Congresso dos associados do Ibracor que sejam dos estados do Rio de Janeiro, Ceará e Amapá.

O 22º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros será realizado Royal Palm Plaza Resort, localizado em Campinas (SP). Por medida de segurança e para garantir maior tranquilidade aos congressistas, o número de participantes será limitado a 3 mil pessoas, o que representa 50% da capacidade do local escolhido para o Congresso.

Por essa razão, a Fenacor recomenda que os corretores garantam sua presença o quanto antes através do seu Sincor ou assim que forem abertas as inscrições no hotsite.

N.F.

Revista Apólice