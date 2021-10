A corretora digital Colo da Mãe colocou sua própria plataforma que usa inteligência artificial e ciência de dados à disposição de parte do mercado. A tecnologia por trás da ferramenta se relaciona de forma singularizada com clientes em larga escala, possibilitando à empresa agregar novos modelos de negócio e manter a mesma estrutura enxuta, ganhando atratividade com custos reduzidos de operação.

“Nossa plataforma é plug and play. Ela pode se adaptar a qualquer modelo de negócio e agregar propostas de seguro residencial, automóveis, aparelhos eletrônicos, roubos etc. Apostamos nesse formato para fomentar a digitalização de todo o ecossistema de seguros no país”, avalia Thiago Taranto, CEO da empresa.

Seguindo a máxima “o céu é o limite” os sócios Taranto, Ricardo Villaça, Roberto Malaspina e Polika Teixeira pretendem contribuir para o mercado segurador que está buscando se digitalizar.

“Iniciamos a Colo da Mãe numa grande parceria com a SulAmérica, com um produto que teve como premissa um olhar para as necessidades dos clientes. O segmento no Brasil não tem o mesmo nível de amadurecimento ao dos Estados Unidos e Europa, onde, culturalmente, os clientes adquirem diversos tipos de seguros. A empresa nasceu da oportunidade de vender seguros para atender de forma singular as necessidades dos clientes e simplificar o processo de contratação e utilização. No momento em que a transformação digital é uma realidade, a corretora, através de seus pilares de marketing, tecnologia e inteligência artificial, garante interações ágeis e produtos na medida certa para os clientes”, avalia Villaça, sócio-fundador da insurtech.

Os planos da corretora digital envolvem seguro de acidentes pessoais, serviço de telemedicina e plano funeral de forma descomplicada, acessível e totalmente online, com cobertura nacional e podem ser contratados em apenas três passos pelo site. As mensalidades variam entre R$ 16,48 (plano individual de entrada) e R$ 49,65 (plano familiar que inclui o titular, cônjuge, filhos, pais e sogros). O segurado ainda concorre a um sorteio mensal no valor de R$ 10 mil.

