A Ciclic passou a oferecer a partir de outubro, mês em que é celebrado o Dia Mundial dos Animais, e com condições especiais, um plano de assistência à saúde com abrangência nacional para cães e gatos. Em fevereiro do mesmo ano, a empresa permitiu a inclusão de pets como dependentes em serviço de saúde familiar, considerando-os membros da família e disponibilizando acesso a assistências e orientações veterinárias.

Agora, o novo Saúde Pet da insurtech é um serviço que pode ser contratado separadamente, contando com clínicas veterinárias credenciadas em todo o país para consultas, exames e cirurgias, além de prever benefícios como reembolsos, incluir terapias entre outras especialidades para os pets, eliminar burocracias e ter valores mensais mais acessíveis.

“Vimos a necessidade dos nossos clientes e do mercado como um todo e desenvolvemos um plano de assistência à saúde exclusivo para pets. Chegamos a ter 15% de planos familiares com cães e gatos como dependentes e o mercado pet no Brasil, o segundo maior do mundo, não para de crescer. Nosso objetivo é continuar protegendo toda a família, facilitando ainda mais o cuidado com os filhos de quatro patas”, afirma o CEO da empresa, Raphael Swierczynski.

A contratação é totalmente digital, disponível para três modalidades, com propostas a partir de R$ 44,90 por mês, ou R$ 34,90 para quem adquirir o serviço em outubro. Todos os planos contam com reembolso para o dono quando o pet for atendido fora da rede de parceiros, que abrange, inclusive, regiões fora das grandes cidades. Entre os diferenciais do plano estão: consulta de rotina, internação, castração, hospedagem em hotel pet, assistência funeral e transporte pet em situações como viagem ou caso de doença do dono.

“Ter um plano pet mais completo permite melhor planejamento financeiro para evitar ser surpreendido com gastos mais altos, totalmente inesperados, no cuidado com saúde e qualidade de vida. Por isso, evoluímos o serviço destinado a cães e gatos que tínhamos. O cliente deixa de ter limite de até duas consultas por ano e o pet pode usufruir de outras especialidades”, destaca Swierczynski.

Assim como outros setores, o de seguros também é impactado pela mudança de comportamento da sociedade na relação com os animais de estimação, o que impulsiona a oferta de novos serviços.

“Sabemos que os pets não são somente os animais de estimação que nos fazem companhia e alegram os nossos dias. Eles são parte da nossa família e merecem todo o carinho, cuidado e proteção que pudermos oferecer. Sensíveis a essa mudança, a BB Seguros apoia integralmente o desenvolvimento dessa solução completa que, com certeza, vai trazer mais tranquilidade às famílias, pois os ‘filhotinhos’ serão muito bem assistidos com todas as coberturas que precisam em situações do dia a dia ou de emergência”, diz o presidente da BB Seguros, Ullisses Assis.

Para informar sobre o novo benefício, a Ciclic convidou cerca de 70 colaboradores a compartilharem cliques e momentos com seus animais de estimação para estrelar as primeiras peças da campanha. O vídeo de lançamento está no canal do YouTube da empresa.

De dependentes a “titulares”

Em fevereiro de 2021, a insurtech permitiu que pets fossem cadastrados como dependentes no Saúde Protegida, um serviço que, entre as assistências, conta com telemedicina 24h e agendada, e descontos em consultas, exames e medicamentos para todas as idades. Para ter o benefício extensivo aos pets, era preciso contratar o plano mais completo, a partir de R$ 49,90, e acrescentar dependentes com valores adicionais correspondentes, que poderia ser de, no mínimo, R$ 10 a partir do terceiro dependente, humano ou de quatro patas.

Na nova proposta do Saúde Pet Ciclic, o valor do plano básico é ainda mais acessível por não estar vinculado a nenhum outro produto, e o do plano mais completo, R$ 168,90, é abaixo da média de opções disponíveis no mercado. Para contratações feitas no mês de outubro, esses preços serão ainda menores, com descontos nas mensalidades durante o primeiro ano do plano.

Cada pessoa pode ter até três cães ou gatos protegidos pelo Saúde Pet Ciclic e o pet precisa ter até 7 anos, 11 meses e 29 dias.

Coberturas

A principal diferença entre os planos oferecidos quanto aos procedimentos é o limite para cada serviço. O valor máximo de gastos é renovado anualmente. Caso seja um custo acima do coberto, o cliente deve arcar com a diferença, efetuando o pagamento diretamente para a clínica.

Todos os planos incluem transporte pet ao veterinário, consultas, atendimento ambulatorial, exames, cirurgia, internação, hotel do pet em caso de doença do dono e assistência funeral.

São três modalidades de planos disponíveis:

Essencial

Valor mensal: R$ 44,90 (valor promocional: R$ 34,90)

Cobertura anual: até R$ 3.000

Exames, cirurgia e internação: R$ 500

Transporte: R$ 100

Assistência funeral: R$ 500

Não inclui consulta com especialista, acupuntura e fisioterapia, cobertura para castração, consulta de rotina, aplicação de vacinas e hospedagem em hotel pet durante viagens do dono.

Especial

Valor mensal: R$ 97,90 (valor promocional: R$ 89)

Cobertura anual: até R$ 7.000

Exames: R$ 750

Cirurgia e internação: R$ 1.000

Transporte: R$ 100

Consulta com especialistas: R$ 250

Assistência funeral: R$ 750

Inclui todas as especialidades e serviços.

Plus

Valor mensal: R$ 168,90 (valor promocional: R$ 140)

Cobertura anual: até R$ 14.000

Exames: R$ 1.000

Cirurgia: R$ 2.000

Internação: R$ 1.500

Transporte: R$ 250

Consultas com especialista: R$ 350

Assistência funeral: R$ 1.000

Inclui todas as especialidades e serviços.

Mais informações sobre os planos e condições para a contratação estão no site da Ciclic.

N.F.

Revista Apólice